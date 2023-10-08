陳凱琳揭露女生友誼真相　遭好姐妹背後狂講壞話鬧爆：呢條八婆嚟

現年32歲的陳凱琳（Grace）與54歲的鄭嘉穎於2018年在峇里拉埋天窗，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），今年1月再誕下第三胎仔仔Carlos，四年抱三為鄭家開枝散葉。Grace雖然已是三子之母，日常忙於照顧家庭且要兼顧事業，但由藝人轉型兼任KOL的她，依然好勤力每日更新社交網同大家分享生活點滴，以及一些有趣的短片，努力經營她的KOL工作。

陳凱琳由藝人轉形成為KOL。(IG圖片)

陳凱琳昨日上載了一段短片講述她與兩名閨密之間的友誼。片中三人一起相約飯聚，一開始一起手疊手大喊：「Best friend forever ( 永遠最好的朋友 )」之後其中一人表示要去洗手間，另一人即開始講是非，跟陳凱琳說起該名友人的壞話。未幾去洗手間的友人回來了，輪到陳凱琳出去一會，首先說人壞話的那位女生又跟另一名友人說起了陳凱琳的壞話，直指：「陳凱琳唔係人，佢講你壞話，你走咗之後，佢一直講你壞話，講咗好多，呢條八婆嚟，小心啲同佢做朋友呀。」

陳凱琳keep住更新ig。(ig圖片)

可是陳凱琳回來後並不知道自己在背後被人說壞話了。最後三人再次高喊：「Best friend forever」不過字幕卻寫上：「Best bitch forever」指出她們口中的所謂好姐妹只是假象，真相是互講彼此是非壞話的八婆。

陳凱琳努力工作。(ig圖片)