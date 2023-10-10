郭嘉文感情成謎曝近況靚樣愈見精緻　疑憑歌寄意剖白與李澤楷關係

2015年港姐季軍，現年31歲的郭嘉文（Karmen）因為與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱，當時的她備受寵愛，曾與對方一起拍拖出席活動，女友地位得到肯定。可是2021年7月卻突然傳出兩人分手的消息，郭嘉文至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實，感情狀況成謎，她亦愈來愈低調，鮮有現身公開場合，只會偶然更新IG分享近況。

今日（10/10）郭嘉文難得於IG story分享了她的最新近況，她曬出一張最新的自拍大頭照，並配上Taylor Swift幾年前的《Cruel Summer》 (殘酷盛夏) 歌曲。相中的郭嘉文看來比以前更加漂亮，靚樣愈見精緻，比當年選港姐更迷人。該相片還顯示了幾句歌詞：「And it's new, the shape of your body. It's blue, the feeling I've got. And it's ooh, whoa, oh. It's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em (你的身體輪廓，讓我感到新鮮，我擁有的感覺，是藍色的。而這是……這是一個殘酷的夏天。這一切都很酷，我是這樣告訴他們的) 」。

郭嘉文感情生活成謎。(IG圖片)

這首歌的歌詞大意是講述曲中女生在回憶她與男友的一段感情，她以「Bad, bad boy, shiny toy with a price (壞男孩，迷人的玩具總是帶著代價)」 來形容她所愛的男人，渴望得到對方，並很想設法留住對方，因為她很愛對方，又描寫了兩人關係的脆弱。歌中最後一句「It’s a cruel summer with you (這是一個與你在一起的殘酷夏天) 」不禁令人聯想到郭嘉文與李澤楷是在夏天時傳出分手，未知是否在憑歌寄意，隱晦地剖白了她與李澤楷的一段情。

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