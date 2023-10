郭嘉文感情成謎曝近況靚樣愈見精緻　疑憑歌寄意剖白與李澤楷關係

2015年港姐季軍,現年31歲的郭嘉文(Karmen)因為與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱,當時的她備受寵愛,曾與對方一起拍拖出席活動,女友地位得到肯定。可是2021年7月卻突然傳出兩人分手的消息,郭嘉文至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實,感情狀況成謎,她亦愈來愈低調,鮮有現身公開場合,只會偶然更新IG分享近況。

今日(10/10)郭嘉文難得於IG story分享了她的最新近況,她曬出一張最新的自拍大頭照,並配上Taylor Swift幾年前的《Cruel Summer》 (殘酷盛夏) 歌曲。相中的郭嘉文看來比以前更加漂亮,靚樣愈見精緻,比當年選港姐更迷人。該相片還顯示了幾句歌詞:「And it's new, the shape of your body. It's blue, the feeling I've got. And it's ooh, whoa, oh. It's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em (你的身體輪廓,讓我感到新鮮,我擁有的感覺,是藍色的。而這是……這是一個殘酷的夏天。這一切都很酷,我是這樣告訴他們的) 」。

郭嘉文感情生活成謎。(IG圖片)

這首歌的歌詞大意是講述曲中女生在回憶她與男友的一段感情,她以「Bad, bad boy, shiny toy with a price (壞男孩,迷人的玩具總是帶著代價)」 來形容她所愛的男人,渴望得到對方,並很想設法留住對方,因為她很愛對方,又描寫了兩人關係的脆弱。歌中最後一句「It’s a cruel summer with you (這是一個與你在一起的殘酷夏天) 」不禁令人聯想到郭嘉文與李澤楷是在夏天時傳出分手,未知是否在憑歌寄意,隱晦地剖白了她與李澤楷的一段情。

