陳庭欣分享愛寵日常變多角度曬豪宅　三千呎九肚山大屋擁花園天台

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖4年以來，一直愛得高調，前年Toby更搬入九肚山洋房。雖然男方不時傳出緋聞，去年底更被雜誌影到與一名金髮女子結伴出海玩，但陳庭欣對另一半就十分信任。她曾在回覆《香港01》時表示十分平常：「朋友唔係男就係女㗎啦！」早前二人一起飛到峇里島出席婚禮，大曬恩愛。而陳庭欣近日還頻頻曬出愛寵的短片，片中所見她的愛犬、鸚鵡等在豪宅內各個角落出現，陳庭欣從多個角度捕捉愛寵的生活，更令豪宅內景再次曝光！

早前二人一起飛到峇里島出席婚禮，大曬恩愛。（IG@toby_yanyan）

頻頻曬出愛寵的短片。（影片截圖）

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陳庭欣透露家中有五隻小鸚鵡及兩隻狗狗，她亦十分愛錫自己的寵物，不時在社交平台分享與愛寵相處的短片及照片。原本與父母住在九龍灣啟晴邨的陳庭欣，前年被爆搬入位於沙田九肚山月租10萬的澐灃洋房，實用面積約3,003平方呎，屬四房間隔，並設特大車庫，另設有逾400呎花園及一個逾630呎的天台，十分豪華。而從她分享的短片可見，豪宅樓底極高，屋內整體設計簡約又有格調，大廳空間十分大，而飯廳就擺放了一張大理石圓形餐枱，巨型燈飾盡顯奢華！

豪宅大廳空間闊落。（IG@toby_yanyan）