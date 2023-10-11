李蔓瑩33歲生日高炒騷事業線極震撼　與同性密友Joe開Party慶祝

憑節目《為何深夜總是餓》廣為人認識的李蔓瑩（Renee），笑容甜美、身材出眾，而且個性大方，不時在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其美好身材，成為網民的寵兒。

勁性感呀！（IG@reneebobo）

Happy Birthday！（IG@reneebobo）

今天（11日）是李蔓瑩的33歲生日，她亦藉此與民同樂，在社交平台上載了多張慶生相，相中壽星女穿上一條藍色蕾絲低胸裙，雖然有打底，但完全無阻其傲人身材，相當吸睛，還有一張高炒視角的尤其震撼，令人窒息。

這張高炒視角如此震撼，難怪網民會窒息。（IG@reneebobo）

李蔓瑩說沒有浪費蛋糕。（IG@reneebobo）

原來昨晚的生日派對有段故，李蔓瑩笑言她本身沖完涼包住個頭，好free咁在屋企睇緊劇，點知突然成班人衝了進來，她當時真心嚇到，之後頭都無吹，放低條毛巾，趕返出廳許願吹蠟燭，其後再用了5分鐘執返個靚樣。相片所見，李蔓瑩的同性密友Joe Koo也在場。

一班朋友為她製做驚喜。（IG@reneebobo）

李蔓瑩的同性密友Joe Koo也在場。（IG@reneebobo）

李蔓瑩感受到滿滿的愛。（IG@reneebobo）

事後李蔓瑩在社交平台開心寫道：「Blessed to explore another year . Happy Birthday to me ! Btw生日完下一日就出trip開工，實在係值得開心 !! BEST gift everrrrrrr !」網民紛紛留言送上祝福，也有網民被李蔓瑩的生日靚相震撼眼球，甚至激動爆粗讚賞：「痴x線，好x正呀」。

的確震撼。（IG@reneebobo）