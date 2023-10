李蔓瑩33歲生日高炒騷事業線極震撼　與同性密友Joe開Party慶祝

憑節目《為何深夜總是餓》廣為人認識的李蔓瑩(Renee),笑容甜美、身材出眾,而且個性大方,不時在社交平台大派福利,毫不吝惜展示其美好身材,成為網民的寵兒。

勁性感呀!(IG@reneebobo)

Happy Birthday!(IG@reneebobo)

今天(11日)是李蔓瑩的33歲生日,她亦藉此與民同樂,在社交平台上載了多張慶生相,相中壽星女穿上一條藍色蕾絲低胸裙,雖然有打底,但完全無阻其傲人身材,相當吸睛,還有一張高炒視角的尤其震撼,令人窒息。

這張高炒視角如此震撼,難怪網民會窒息。(IG@reneebobo)

李蔓瑩說沒有浪費蛋糕。(IG@reneebobo)

原來昨晚的生日派對有段故,李蔓瑩笑言她本身沖完涼包住個頭,好free咁在屋企睇緊劇,點知突然成班人衝了進來,她當時真心嚇到,之後頭都無吹,放低條毛巾,趕返出廳許願吹蠟燭,其後再用了5分鐘執返個靚樣。相片所見,李蔓瑩的同性密友Joe Koo也在場。

一班朋友為她製做驚喜。(IG@reneebobo)

李蔓瑩的同性密友Joe Koo也在場。(IG@reneebobo)

李蔓瑩感受到滿滿的愛。(IG@reneebobo)

事後李蔓瑩在社交平台開心寫道:「Blessed to explore another year . Happy Birthday to me ! Btw生日完下一日就出trip開工,實在係值得開心 !! BEST gift everrrrrrr !」網民紛紛留言送上祝福,也有網民被李蔓瑩的生日靚相震撼眼球,甚至激動爆粗讚賞:「痴x線,好x正呀」。

的確震撼。(IG@reneebobo)