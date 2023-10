以巴衝突｜《神奇女俠》Gal Gadot上載短片發聲：音樂節變大屠殺

電影《神奇女俠》女主角姬嘉鐸(Gal Gadot-Varsano)是一位以色列人,而她2018年被《時代》雜誌評選為「最具影響力一百人」,她亦曾為不少人發聲。最近因為以巴發生衝突,巴勒斯坦組織哈馬斯對以色列進行大突襲,以色列也正式對哈馬斯宣戰,所以以色列四處都是戰場。

電影《神奇女俠》女主角姬嘉鐸(Gal Gadot-Varsano)。

「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)的大銀幕處女作正是《狂野時速4》(Fast & Furious)。(劇照)

Gal Gadot昨日(11日)在社交平台上載了一段短片,短片大約是說以色列正舉辦一個音樂節活動,但因為被哈馬斯突襲,所以音樂節變成了「大屠殺」,片中亦可以見到音樂節舉行期間有不少的火箭落在活動的地方。她文中寫下:「a music festival turns into a massacre...the unimaginable play-by-play of Nova music festival events, over 260 were brutally murdered and hundreds were raped, abused, beheaded, injured and taken hostage as they ran for their lives in fear. the world’s needs to see this and wake up.」(音樂節變成大屠殺...難以想像的新星音樂節活動超過 260 人遭到殘忍謀殺,數百人被強姦、虐待、砍頭、受傷和佔領人質。他們在恐懼的逃命時遭到這些對待,世界上需要看到這個並醒醒。)

短片大約是說以色列正舉辦一個音樂節活動。(ig@Gal Gadot)