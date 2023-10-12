王丹妮冇留意林家棟回巢TVB消息　唔抗拒接拍TVB劇

王丹妮（Louise）剛從巴黎參加完時裝周回港。Louise今日（12日）現身尖沙咀出席品牌開幕活動，亮相時穿上品牌新服裝散發容光煥發一面，並在活動現場分享會大量入貨。她接受《香港01》訪問表示：「我當然已經有大手咁樣去裝備，準備入秋，又要準備多一啲靚衫，同埋啱啱去完Fashion Week睇咗好多唔同騷，又或者新嘅系列，其實真係會忍唔住，所以要再努力工作！」她續指此行去Fashion Week，有不斷去同工作人員行街食意大利和法國大餐。

王丹妮自爆為新劇留長頭髮。（張祖銘攝）

對於最近有網民激讚長頭髮造型，她說：「我今日都長頭髮㗎！我經常變嚟變去，大家反而就好驚喜，我Po嗰啲相都多咗好多like，好開心大家鍾意我少女嘅一面！（會否繼續選擇留長頭髮）其實我下一個劇集都係導演希望我留長頭髮，好努力咁去留，但頭髮生長真係需要時間，我試緊好多唔同加快留長頭髮嘅洗頭水，再加啲頭皮按摩，希望能夠快啲長！」

王丹妮透露小時後手機鈴聲是偶像陳慧琳的歌曲《大日子》。（張祖銘攝）

講到今天與天后陳慧琳同場，她說：「我哋唔係第一次做嘢，大家都有相熟嘅朋友，啱啱都有聊天，同埋讚佢keep得好好。我以前細個已經係佢fans，電話嘅鈴聲係《大日子》，對佢係心心眼。」

被問到最近有消息指林家棟會回巢返TVB，她說：「因為我啱啱喺巴黎返嚟，暫時冇話好update資訊網絡，同埋我仲有好多相都未Po，冇去深入了解呢件事。」提到有報道指林家棟想引薦她加入TVB大家庭，她表示：「多數都係經理人去接，我真係唔知，繼續努力做好目前嘅工作，今日出活動同埋之後有其他嘅拍攝工作都好忙，又要準備之後嘅劇集。（會否想去TVB拍劇）其實我冇話抗拒拍劇集，之前試咗拍咗一套劇集，我覺得都係等經理人去決定適唔適合，都會聽經理人講。」