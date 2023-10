Patrick Sir長文悼念愛犬　未敢公開死訊4個月：我們害怕說岀來

《東張西望》今晚(14日)重點講道「愛犬死因有可疑」,原來狗主正正是節目主持人之一的Patrick Sir(林溥來)和太太關宛珊(Kimmy),Patrick Sir在節目中哭訴曾送14歲的愛犬Don Don到狗酒店暫住,怎料成了遺憾!節目播出後,Patrick Sir亦有發長文悼念愛犬。

Patrick Sir在節目痛哭!(截圖)

二人非常痛心!(截圖)

當中,Patrick Sir稱未敢公開愛犬死訊4個月:「這幾個月我們不敢提不敢講,在街上、私信留言、同事們向我們問起,我們都不反應或是叫對方不要提,實在很對不起。我們害怕說岀來,不想把感情釋放,不願接受這事實,害怕將失去他變得習慣。」

出事!(截圖)

全文如下:

【永遠掛念你|我們的家人Don Don】

其實這接近半年的時間,

是我們一家人非常難過的日子。

因DonDon在寵物酒店住宿期間遇上意外,

正當我們開心到店內接他的時候,

發現他雙後腳癱瘓難行,

即晚獸醫診斷他接近5級癱瘓,

稍後做了兩次手術後,

接近住院治療一個月。

在復康路上,

我們一家四口都非常努力,

希望抱住樂觀嘅心態,

幫DonDon捱過呢個難關。

可惜DonDon在6月中的某個早上,

離開了我們。

這幾個月我們不敢提不敢講,

在街上、私信留言、同事們向我們問起,

我們都不反應或是叫對方不要提,

實在很對不起。

我們害怕說岀來,

不想把感情釋放,

不願接受這事實,

害怕將失去他變得習慣。

Don Don,

我們很害怕慢慢忘記你的氣味,

害怕忘記跟你一起的感覺,

可是我們還是要兼顧爸爸媽媽的角色,

還得時刻要表現堅强,

裝岀一副沒事的樣子,

但心裡是非常想念你,

非常不捨得你的!

家姐都再沒有岀花園了,

因為以前到花園玩都有你,

也會偷用你剩下來的洗髮液,

假裝你還在身邊。

Pat Pat很後悔還有很多地方未帶你去,

沒有你,很多地方都無法再去了。

整個電話都是你的相片和影片,

一看到就眼淚直流。

BB仔不再”驚驚”… 說你變了星星,

經常不期然叫出你的名字。

感謝你陪伴了我們14年半,

到處都是我們的回憶,

愛跑步愛陽光的你,

現在可以無痛地周圍跑周圍去,

繼續到哪裡都人見人愛。

我們會繼續竭盡所能,

為你尋找真相,討回公道!

這是作為家人的我們,

能為你做最後的一件事。

家姐、PatPat、BB仔 always Love You, Our Don Don豬!

我們對你的回憶和思念不會退減。

你永遠都是我們的家人👩🏻‍❤️‍👨🏻👶🏻🐶!

永遠都是!未來天國再聚!