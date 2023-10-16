賈曉晨飲醉酒呻生仔三大辛酸　湊女出街精神緊張︰求她們千萬別哭

現年40歲的賈曉晨（JJ）不時在微博發文投訴老公樊少皇，曾公開表示每日諗50次離婚，近日又投訴老公影相技術差，「沒一張能用」。

JJ賈曉晨 2016年與樊少皇結婚後，先後誕下小飯兜和小飯團。（微博：＠賈曉晨）

日前JJ再於抒發湊仔辛酸，題為「不敢生小孩」，分作上下兩篇。JJ首先談到做媽媽佗B辛苦，到孕後期連想抱抱大女都無法做到，「知道我心裡有多難受嗎？因為一個這麽簡單的要求我也做不到，孩子哭我也哭。」

JJ賈曉晨早前疑食物中毒。（微博：＠賈曉晨）

JJ指生完仔後才是「真正可怕的日子」，呻有三大辛酸。首先是交由誰湊仔，交畀父母湊要畀錢，又可能因教育方式不同嗌交，交由保姆湊又不放心，而且養仔樣樣都要用錢，仲有搵錢壓力。

一家人為小飯兜慶祝生日 。（賈曉晨微博圖片）

此外，仔女外出哭鬧時，旁人斥責造成父母壓力，JJ分享親身經歷，指今年去泰國旅行搭飛機，見到一個只有幾個月大的BB，因氣流影響而在機艙哭鬧，隨行兩人也無法哄掂BB，更遭到一位陌生男直斥責及指指點點，最後仲嗌大交，JJ睇到都身同感受，因為自己都有過相似遭遇，她說：「我在旁邊看的很糾心，因為我也試過孩子這個階段，在飛機上怎麽哄也哄不好，我抱著孩子躲到角落裡哄」，又表示每次湊仔女出街都精神緊張，「求她們千萬別哭千萬別鬧，一路精神緊張，長途跋涉到家之後整個人都虛脫了，結果還是不能休息，洗澡、哄睡...太難了。」

JJ又指做媽媽之後失去自由，想去旅行，但又放不下兩個女，文尾又自爆飲了酒頭暈。而JJ的分享廣獲不少媽媽粉絲認同。