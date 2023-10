朱智賢自宣布離巢無綫後,可謂無「約」一身輕。繼日前上演泳衣放題後,今日又有新搞作,她找來閨蜜、張振朗舊愛陳芷尤一齊拍片,並留言:「Always so much fun with bestie」。兩位「有料」之人今次雖然沒有穿上性感服飾,但「碰」在一起的效果同樣衝擊網民眼球。

朱智賢和陳芷尤感情要好。(IG@xoxoapo)

還是好閨蜜。(IG@xoxoapo)

朱智賢好好身材。(IG@ashley_ellabel)

陳芷尤也是出名有料之人。(IG@xoxoapo)

片中,朱智賢雖然穿上短牛仔褲大騷長腿,但風頭完全被陳芷尤蓋過,後者穿上一件超貼身T裇,驕人上圍表露無遺,非常吸睛,連出名有身材的朱智賢都甘拜下風,特意標籤「無比較無傷害」。

開頭都是普通拍片。(IG@ashley_ellabel)

陳芷尤身材厲害。(IG@ashley_ellabel)

這一撞震撼網民眼球。(IG@ashley_ellabel)

不得了。(IG@ashley_ellabel)

而最爆的是在片段尾段,兩位身材勁好的靚女居然在無預警下,上演一幕「心口撞心口」,此畫面當堂震撼不少網民眼球,紛紛留言:「心口撞心口果下正」、「5好打,我做中間人」、「我申請企喺中間」及「集體回憶番晒嚟」等等,非常搞笑。

2人曾合作無綫節目《玩盡澳門無限式》。(網上截圖)

以火辣泳衣示人。(網上截圖)

相當有睇頭,成為咪紳。(網上截圖)

其實,朱智賢和陳芷尤在早幾年前曾合作過無綫節目《玩盡澳門無限式》,節目中2人毫不吝嗇展示其美好身段,以火辣泳衣示人,非常性感,她們亦因此被封上「咪神」稱號。