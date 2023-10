韓國33歲女演員姜素拉曾於2016年與玄彬認愛,翌年因行程繁忙而分手,並於2020年與大8年的圈外韓醫院院長老公結婚。目前育有一女的她今天(16日)宣布喜迎第二胎,獲大批網民祝福。



姜素拉宣布喜迎第二胎。(IG/@reveramess_)

姜素拉2020年婚後,於2021年4月誕下一女,現時已非常少有推新作的她家庭生活低調。今天她於IG宣布成功懷上第二胎,並上傳黑白色絕美孕照,用英文寫道:「It's been a while since I last checked in. I've been keeping quiet because I'm expecting my second child, and I wanted to express my gratitude to everyone who offered their congratulations.」喜訊公開後,不少網民留言道賀及祝福。

姜素拉曾與玄彬認愛,因而備受關注。(IG/@reveramess_)

姜素拉拍過不少人氣作,包括電影《陽光姐妹淘》。(劇照)