安志杰Jessica C.狂咀慶祝結婚週年　一家四口被讚顏值巔峰

現年46歲的安志杰，與有「警鐘胸」之稱的索模太太Jessica C.於2017年在美國夏威夷舉行婚禮，兩人育有一仔一女，7歲大女Tessa和5歲幼子Elvis，一家四口美滿幸福。

安志杰和太太Jessica C.慶祝結婚6週年。（IG@andyonimal）

安志杰向太太送上心型玫瑰花。（IG@jesscambensy）

昨日（15日）正是安志杰和Jessica C.結婚6週年紀念日，作為老公的安志杰當然不敢怠慢，除了送上一大束心型玫瑰花外，也訂好餐廳與太太吃飯慶祝，相中Jessica C.穿上一件露肩裝，大騷鎖骨，非常養眼，2人情深一吻，安志杰留言說：「Happy 6th anniversary, @jesscambensy .」Jessica C. 冧爆回覆：「kissy face forever. I love you.」

好登對。（IG@jesscambensy）

錫額頭。（IG@jesscambensy）

而Jessica C.則將平日與老公及子女的生活溫馨片段剪輯成短片分享到社交平台，並留言：「6 years ago we vowed to love each other faithfully and unconditionally and I promise “I’ll love you for a thousand more”. Happy anniversary, my love @andyonimal .10.15.2017」安志杰也回覆：「Best years of my life.」恩愛到爆。

兩公婆身材都fit到爆。（IG@jesscambensy）

恩愛。（IG@jesscambensy）

甜蜜。（IG@jesscambensy）

短片中安志杰和Jessica C.依然咀不停，可見2人結婚多年，對對方仍熱情如火，非常Sweet。當中Jessica C.也有以Bikini示人，雖然婚後Jessica C.淡出幕前，專心相夫教子，但身材依然保養得非常好，四肢纖瘦，上圍依然驕人兼擁有一對大長腿，弗到漏，一點都不像已生了兩個小朋友。

咀不停。（IG@jesscambensy）

模範夫妻。（IG@jesscambensy）

睇煙花又咀。（IG@jesscambensy）

片段尾聲，則是安志杰和Jessica C.與一對子女一齊觀賞煙花的溫馨時刻，一對子女也遺傳到父母的美人胚子，靚仔靚女，網民也留言：「一家子顏值巔峰！」、「倆孩子顏值很高，比99%的明星孩子要高。」及「模範夫妻」等。

一對子女好可愛。（IG@jesscambensy）