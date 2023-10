安志杰Jessica C.狂咀慶祝結婚週年　一家四口被讚顏值巔峰

現年46歲的安志杰,與有「警鐘胸」之稱的索模太太Jessica C.於2017年在美國夏威夷舉行婚禮,兩人育有一仔一女,7歲大女Tessa和5歲幼子Elvis,一家四口美滿幸福。

安志杰和太太Jessica C.慶祝結婚6週年。(IG@andyonimal)

安志杰向太太送上心型玫瑰花。(IG@jesscambensy)

昨日(15日)正是安志杰和Jessica C.結婚6週年紀念日,作為老公的安志杰當然不敢怠慢,除了送上一大束心型玫瑰花外,也訂好餐廳與太太吃飯慶祝,相中Jessica C.穿上一件露肩裝,大騷鎖骨,非常養眼,2人情深一吻,安志杰留言說:「Happy 6th anniversary, @jesscambensy .」Jessica C. 冧爆回覆:「kissy face forever. I love you.」

好登對。(IG@jesscambensy)

錫額頭。(IG@jesscambensy)

而Jessica C.則將平日與老公及子女的生活溫馨片段剪輯成短片分享到社交平台,並留言:「6 years ago we vowed to love each other faithfully and unconditionally and I promise “I’ll love you for a thousand more”. Happy anniversary, my love @andyonimal .10.15.2017」安志杰也回覆:「Best years of my life.」恩愛到爆。

兩公婆身材都fit到爆。(IG@jesscambensy)

恩愛。(IG@jesscambensy)

甜蜜。(IG@jesscambensy)

短片中安志杰和Jessica C.依然咀不停,可見2人結婚多年,對對方仍熱情如火,非常Sweet。當中Jessica C.也有以Bikini示人,雖然婚後Jessica C.淡出幕前,專心相夫教子,但身材依然保養得非常好,四肢纖瘦,上圍依然驕人兼擁有一對大長腿,弗到漏,一點都不像已生了兩個小朋友。

咀不停。(IG@jesscambensy)

模範夫妻。(IG@jesscambensy)

睇煙花又咀。(IG@jesscambensy)

片段尾聲,則是安志杰和Jessica C.與一對子女一齊觀賞煙花的溫馨時刻,一對子女也遺傳到父母的美人胚子,靚仔靚女,網民也留言:「一家子顏值巔峰!」、「倆孩子顏值很高,比99%的明星孩子要高。」及「模範夫妻」等。

一對子女好可愛。(IG@jesscambensy)