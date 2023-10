《蝙蝠俠》管家米高堅90歲正式退休　曾兩奪奧斯卡藝名由來有段故

曾飾演《蝙蝠俠》管家的英國演員米高堅(Sir Michael Caine)正式退休!他從影而來參演過過百套經典電影,亦榮獲了兩次奧斯卡最佳男配角獎及三項金球獎、英國影藝學院獎和影視演員協會獎電影大獎。如今90歲的米高堅(Sir Michael Caine)決定正式退休。



不說大家可能不知道,原來米高堅入行的經歷與第二次世界大戰有關。年幼時的米高堅曾經歷第二次世界大戰,16歲那年從學校畢業後他就於1952年起服役,後來亦曾被派德國及韓國,退役之後就被星探挖掘。

米高堅(Sir Michael Caine)的原名為Maurice Joseph Micklewhite,起初他是打算以Michael Scott作為藝名,但去試鏡途中被經理人通知Michael Scott已被使用,又正好當時他看到了附近的《肯恩艦事變》(The Caine Mutiny)的戲院電影海報,所以就索性取用Michael Caine作為藝名。多年之後有記者問及此事,他就十分幽默地笑說:「當時附近另一間戲院正在播映狄士尼電影《101斑點狗》(101 Dalmatians),幸好我沒有望向那邊,否則我藝名可能不是米高·堅,而是米高·101斑點狗(101 Dalmatians),呵呵。」

English actor Michael Caine and his wife, actress Shakira Caine, UK, 30th April 1974. (Photo by Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)