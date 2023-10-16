《蝙蝠俠》管家米高堅90歲正式退休　曾兩奪奧斯卡藝名由來有段故

曾飾演《蝙蝠俠》管家的英國演員米高堅（Sir Michael Caine）正式退休！他從影而來參演過過百套經典電影，亦榮獲了兩次奧斯卡最佳男配角獎及三項金球獎、英國影藝學院獎和影視演員協會獎電影大獎。如今90歲的米高堅（Sir Michael Caine）決定正式退休。



米高堅（Sir Michael Caine）正式退休！他曾飾演《蝙蝠俠》管家「阿福」。（劇照）

從影60年，曾出演蝙蝠俠三部曲的英國名演員米高堅（Sir Michael Caine）。（CFP）

不說大家可能不知道，原來米高堅入行的經歷與第二次世界大戰有關。年幼時的米高堅曾經歷第二次世界大戰，16歲那年從學校畢業後他就於1952年起服役，後來亦曾被派德國及韓國，退役之後就被星探挖掘。

【第7位】米高堅(Michael Caine)在《福爾摩斯外傳》(Without a Clue)，飾演一代神探，風度翩翩，十足是英式的紳士。（網上圖片）

米高堅（Sir Michael Caine）的原名為Maurice Joseph Micklewhite，起初他是打算以Michael Scott作為藝名，但去試鏡途中被經理人通知Michael Scott已被使用，又正好當時他看到了附近的《肯恩艦事變》（The Caine Mutiny）的戲院電影海報，所以就索性取用Michael Caine作為藝名。多年之後有記者問及此事，他就十分幽默地笑說：「當時附近另一間戲院正在播映狄士尼電影《101斑點狗》（101 Dalmatians），幸好我沒有望向那邊，否則我藝名可能不是米高·堅，而是米高·101斑點狗（101 Dalmatians），呵呵。」

English actor Michael Caine and his wife, actress Shakira Caine, UK, 30th April 1974. (Photo by Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

90歲高齡米高堅出席電影首映時已經要用枴杖支撐。（視覺中國）

《肯恩艦事變》（The Caine Mutiny）。（網上圖片）

目前只有米高堅（左）一位《潛行凶間》演員會參演路蘭新作《TENET》。（《潛行凶間》劇照）

摩根費曼（中）曾於2017年與米高堅及亞倫雅堅合演《搶錢耆兵》。（網上圖片）

米高堅早前已完成了《大逃亡者》的戲份，日前接受英國BBC訪問時，坦言正式退休了。他說：「我一直說我要退休了。現在我真的退休了。我想，我已經滿足了成為主角（played the lead）還得到空前好評這個目標……我還能做什麼才能打敗這個成就？」他也向主持開玩笑的說道：「我現時他能找到的角色就只有90歲，或者是85歲老人。這些都不會是主演，他們想要的是年輕的俊男美女。所以我想，這是適合離開的時候。」