戀講嘢｜29歲AV女優浜崎真緒發功　嗲到193當場臉紅硬晒鈦

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（17日）一集請來嘉賓，現年29歲的AV女優浜崎真緒，分享擔任AV工作的辛酸故事，以及過去曾經歷一段感情，雖已到談婚論嫁階段，不過父母介意她的職業，最後分手收場。她坦言：「就算我不拍成人影片，還是會有一大堆問題，我覺得這一個問題不能一起去解決。」

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》。（節目截圖）

昨日（17日）一集請來嘉賓邀請現年29歲的AV女優浜崎真緒。（節目截圖）

節目開始，193表現興奮與嘉賓以日文打招呼互動問好，郭奕芯則表示留意到浜崎真緒最近被媒體不斷報道爆紅，並表示：「很多宅男和她拍照。」193則回應：「那一單新聞是她在姜濤灣下拍影片，不單只是影相。」浜崎真緒隨即做出心心手勢，而且說出：「很喜歡！」

三位女主持向女優浜崎真緒提出測試193是否直男，要求她向對方拋媚眼。女優浜崎真緒隨即指燦爛的笑容望向193，並說出193的名字，逐漸走向他的旁邊。193真情流露擺出尷尬的樣子，有別過往大膽的作風。浜崎真緒更零距離在193的耳邊，再次讀出他的名字，兼用溫柔的態度說出地道廣東話粗口「X街啦！」193表示自己不夠膽看浜崎真緒，他說：「因為男人一看了樣貌，就會往下掃視她的身體。她剛剛一往下靠，我立刻不敢動。」女主持Helen指使193:「你唔好翹腳，先把腳攤平。193回應Helen：「先翹腳先，如果把腳攤平，驚條褲有異樣，一般男仔真係受唔住！」

三位女主持向女優浜崎真緒提出測試193是否直男，要求她向對方拋媚眼。（節目截圖）

193真情流露擺出尷尬的樣子，有別過往大膽的作風。（節目截圖）

193表示自己不夠膽看浜崎真緒。（節目截圖）

193向浜崎真緒提問有關感情生活，她則大方回答：「我跟支持者比較像朋友，怎樣說呢！我想請教一下，你覺得呢！」193解答她的難題：「一定要隱藏，雖然有好多粉絲都好似朋友咁，但係總會視你為偶像去支持你，當然唔可以告訴他們你拍拖！」

講到AV界的文化是否鼓吹女優不公開戀情，她表示：「每一個女優也有自己的人設，例如193都是偶像，還是不可交男朋友，但係有些女優已經有老公。NTR（例如好似在老公面前侵犯對方）你們知不知道是什麼意思？有些支持者對有老公的女優，就會有這種NTR 的感情而支持她。」提到浜崎真緒過去曾表示現實中很難找到伴侶，她坦言：「介意這職業的男性始終很多，一夜情男朋友有很多，如果要做男朋友，就可能有點難接受！（過去有男仔故意靠近，目的企圖是發生性關係？）就算嘴巴說愛我，實際上為了肉體而來的人，我覺得還是比較多。」

浜崎真緒過去曾表示現實中很難找到伴侶。（節目截圖）

至於過去曾交往的對象，對方有否要求過學成人影片重複一樣的劇情，她表示：「每次也一樣，我在成人影片中經常有高潮，第一次做的時候，所有人也是會…很努力讓我達到那反應，他們會想我在上面，還是會被要求做這些事，不過我也想回應他們。」她憶述過往曾隱瞞一任男朋友職業是AV女優，並表示：「但最後男朋友的朋友看了我拍的影片，他就告訴了我男朋友，你女朋友是AV女優的事，他就跟對方說不知道，那時候就曝光了！（點解唔主動告訴男朋友？）本來我諗住打算隱瞞，先拍一段時間，但沉迷了，但現在也拍了差不多12年。（之後有冇拍過拖呢？）有，對方是學校老師，就這樣交往了兩年，也談到與對方見面，男友的家人全部都是老師，是非常保守的家庭。」她續指第三次與男友的家人見面，已經是談婚論嫁的階段，所以說出來比較好，不過戀情也是無疾而終！被問到日後會否不敢再結識伴侶，她坦言：「就算我不拍成人影片，還是會有一大堆問題，我覺得這一個問題不能一起去解決，所以我要找個可以跟他分享這些問題，而且心胸廣闊的男生，跟他在一起，我還有這個夢想！」

浜崎真緒說在成人影片中經常有高潮。（節目截圖）

講到有否後悔入行當AV女優，她說：「有時候我也會這樣想，不再拍成人影片，做回一個普通的女生，像普通人一樣戀愛結婚，這樣可能也會覺得幸福。但是當時對分手這件事，我覺得既然我犧牲了這段感情，就要加倍努力工作，但是很想拍拖！（現時的擇偶條件？）我非常想拍拖，日本男生平常比較少表達喜歡或愛這種說話，我好希望對方每天跟我說我愛你我喜歡你，香港的男生會經常說吧！香港的男生應該不錯吧！」至於現時有否考慮結婚，她說：「我想大概35歲前有小朋友，在25歲拍拖的時候，已經想35歲前要結婚，一直覺得有時間，才發現原來差不多時間了，要快點結婚，所以這天我來香港，我要結識到男朋友！」

浜崎真緒希望來香港尋覓伴侶。（節目截圖）