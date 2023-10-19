胡蓓蔚缺席「胡說八道會」12月美國騷　本尊9字回應揭內幕

胡蓓蔚今日（19日）現身旺角出席「SING聲星歌唱大賽新聞發布會」，提及今次擔任評判工作的心情，胡蓓蔚接受《香港01》訪問時表示：「我唔緊張，我只是個評判，因為一緊張就會扣減自己嘅表現，所以我唔會特別緊張，我坐喺度聽！」對於剛剛在台上自言是一位嚴厲的導師，她表示：「我自己想，但係個態度唔可以令人哋有唔好嘅感受，有嗰句講嗰句係比較直接，但係用一個好溫柔嘅方式去呈現。」

胡蓓蔚預告「胡說八道會」會開巡迴，到時會臨時加入。（張祖銘攝）

提到「胡說八道會」將衝出亞洲，12月在美國開騷，但就獨欠胡蓓蔚，她解釋：「其實都係好簡單嘅一個原因，就係因為檔期嘅問題，但大家唔需要擔心，我哋嚟緊都會諗住去多啲地方，去做一個巡迴！」當被問到有沒有機會搞香港站時，她說：「應該會，盡量做到都會一齊！」她續指預祝她們12月演唱會成功。

胡蓓蔚大方祝福好姊妹黃智雯結婚。（張祖銘攝）

「胡說八道會」成員之一黃智雯最近宣布結婚，被問到是不是第一個得知消息的人時，胡蓓蔚表示：「我哋係一齊知嘅，我哋有個group，好戥佢開心！我都唔係早你哋好多知，佢就send個message同我哋講，Finally Finally，我哋用得最多就係Finally呢個字嚟祝福佢結婚。佢就話係呀我搞掂咗啦，我就當場啊咗一聲！」她更表示看到婚紗照片十分感動：「會呀！好靚好智雯個style，好清新，好舒服好優雅，好靚！」至於對新郎哥珠寶集團高層詹文天（Anthony）的印象，她就表示：「識咗新郎哥好多年，係一個非常好嘅男士，好gentleman，同我哋都打成一片！」至於會贈送什麼結婚禮物給好姊妹，她笑言：「首先我覺得最重要我哋要齊人，食個飯先，之後我哋再諗諗，希望可以送啲特別少少，但你知啦我哋而家乜都又唔缺少，有少少難度，所以要諗。」

胡蓓蔚大讚新郎哥詹文天（Anthony）好gentleman。（張祖銘攝）

提到有關未來的發展動向，她表示：「嚟緊我都會做返老本行就係MC，主持一啲活動，你話拍劇嗰啲就要等到一個好適當嘅機會，同埋一個啱嘅角色，咁都會有可能。」被問到疫情會否影響收入時，她直言：「疫情當然影響收入少好多，我哋都仲係好慶幸，唔使話手停口停，冇辦法呢個全世界大家都要面對，都要去捱不過現在捱過啦！」她續指當時收入未至於零，並表示：「中間都會有啲zoom嘅活動，所以都OK！」