王君馨獨立發展更好　工餘「返鄉下」飛日本不停食：每日食五餐

Grace王君馨自獨立發展後，工作變得更國際化，早前於美國完成一個月的佈道會後，再榮獲法國著名香檳品牌亞太區唯一一位演藝代表出席率先參觀品牌在東京原宿開設的期間限定藝術體驗互動展The House of Wonder並作為特別嘉賓。Grace在展內除了能優先品嚐特別為是次日本限定店所釀製的日本限定版香檳外，更獲品牌的首席釀酒大師Séverine Frerson親身介紹為她日本限定香檳的特色和創作靈感。另外，品牌為豐富展內的體驗，特別邀請了居於倫敦的藝術大師Fernando Laposse設計一座以時間、香檳及大自然為主題裝置藝術品，Grace更有幸率先與這裝置藝術作體驗及互動的嘉賓。



Grace王君馨自獨立發展後，工作變得更國際化。

Grace在展內除了能優先品嚐特別為是次日本限定店所釀製的日本限定版香檳外，更獲品牌的首席釀酒大師Séverine Frerson親身介紹為她日本限定香檳的特色和創作靈感。

很久沒有旅行的Grace，今次特別提早一週出發到東京，先旅遊後工作，卻發現這樣的安排是錯誤的，因為東京太多美食吃不停，結果在四天內就增磅。原本準備好的工作服飾，因為超級修腰，差些穿不上，Grace笑說：「真的太久沒有來東京，所以忍不住不停食，又拉麵，又燒牛肉，又有各式各樣甜品，幾乎每日食五餐，所以來到幾日就已經肥了很多，很尷尬，立即需要安排同事找裁縫想把衣服改大一些，但結果東京原來所有裁縫都需要一星期去改衣服，已經來不及趕上活動，所以結果工作前兩日立即節食，不斷做運動，然後忍住道氣穿上衣服，完成工作！下次一定不會在工作前旅遊，會選擇在工作之後，否則這樣太驚嚇了！」

很久沒有旅行的Grace，今次特別提早一週出發到東京，先旅遊後工作，卻發現這樣的安排是錯誤的，因為東京太多美食吃不停，結果在四天內就增磅。

另外，東京其中一個主要的地標六本木Hills內的森美術館剛好是20周年紀念，品牌也特別安排Grace作為特別嘉賓，前往美術館優先欣賞20周年紀念的生活主題展，館長和藝術顧問也特別向Grace介紹了這次展覽的概念。Grace在離開時，剛好遇到另一位嘉賓，就是美國前總統克林頓的太太希拉莉，立即勾起Grace兒時在白宮為克林頓夫婦舞蹈表演的回憶。