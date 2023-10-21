鍾柔美無意出國升學　預告After Class將合體出歌：應該唔會散嘅

鍾柔美（Yumi）今午（21日）出席澳門旅遊局活動，由於同場仲有MIRROR嘅Alton (王智德）、Tiger(邱傲然）、P1X3L George (歐鎮灝)，令現場十分熱鬧。作為應屆DSE考生，Yumi坦言開學生非常忙，而老師亦會適時給予關心：「如何工作太多，我都會出聲同公司講，因為都想專注學業先。（會唔會真係閉關幾個月？）有需要會出聲，但諗諗下又唔想閉太多，接少少工作都應該可以。」講到升學問題，Yumi表示無意到外國，主要是想邊讀書邊再繼續演藝事業。

Yumi今日又唱又跳，十分落力。（陳順禎攝）

首次與鏡仔同場，Yumi表示有感感覺到鏡粉威力，而她亦表示有留意友台嘅動態：「無論香港藝人，我都有留意外國，會向每位前輩學習。（會唔會想去睇MIRROR出年演唱會？）睇緣份啦，自己都好鍾意睇演唱會，但我暫時未留意其他，因為忙住學業，到時再算。」問到會否想有更多合作，Yumi表示交由公司安排。

Yumi首度與鏡仔齊掘金。（陳順禎攝）

而提到自己所屬的After Class，Yumi表示大家各有需要專注嘅地方，但12月將會推出新歌，不過詳細計劃她亦不太清楚，最後Yumi仲話：「我哋應該唔會散嘅，其實Keep住都開心嘅，因為大家都係比賽一齊出嚟，大家都有感情，所以我都希望可以keep住。」