陳凱琳罕曬超流利國語完勝大部分北上藝人　父親身家過億仍靠自己

現年32歲的陳凱琳與54歲的鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳雖然已是三子之母，日常忙於照顧家庭且要兼顧事業，但由藝人轉型兼任KOL的她，真是十分勤力每日更新社交網同大家分享生活點滴，以及密密接Job。即使她出身富貴之家，有報道指她爸爸陳桂祥「鋪王」手持逾5千萬商鋪收租，坐擁十幾個物業，身家過億，但她一直靠自己努力工作賺錢，發展自己的事業。

前日陳凱琳就於抖音上載了一條短片，分享她平日工作如此忙碌，又要照顧三個仔仔，是怎麼可以保持活力滿滿的，她就公開了自己的一些秘訣，包括睡得好，做運動等，而孩子們的健康快樂都是她的活力來源。其實這段片是一個廣告，陳凱琳說的內容是什麼不太重要，這段片最特別之處，是她除了一開始的「Hello」，竟然全程說國語，跟她以往用廣東話或英語拍的片很不同。這次是她激罕曬國語，從小在外國長大習慣說英語的她，原來國語都說得十分流利，甚至完勝大部分北上發展的藝人。

陳凱琳做KOL比她做藝人更出息。(IG圖片)

點擊睇陳凱琳呢條國語片：

+ 1