歐陽靖(MC Jin)先後在美國、香港和內地發展。2017年7月因參加愛奇藝《中國有嘻哈》節目而在內地走紅,近年他也在美國和中國兩邊走,陸續舉行過多場演唱會。



日前(26/10)歐陽靖(MC Jin)在IG分享一張23年前拍下的舞會上拍下的舊照,寫道:「我們臉上缺乏熱情可能是因為已經整整一個小時了,DJ還沒有演過一個Mobb Deep 聯合。 不要誤會。 我一點都不生氣,整個 Slip N Slide 目錄轉動變得很重。 」最後他還取笑自己的裝束:「 For the sake of my outfit, maybe it’s a good thing we just vibed out to the sounds of the Baddest B%^*」