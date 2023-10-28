馬國明享受叫湯洛雯做老婆　透露女方弱點：驚俾人叫馬師奶

馬國明今日（27日）現身將軍澳電視城出席《無綫節目巡禮 2024》。他接受《香港01》訪問表示：「新劇日日都開緊工，我聽日都要去機場開工，咁我諗要拍到11月尾，因為我哋喺機場拍裏面有好多禁區，每一次去都有安檢，每日都要用啲時間去check器材。」

馬國明今日（27日）現身《無綫節目巡禮 2024》。（胡凱欣攝）

新劇演機場管理局職員

講到新劇的角色會否令自己想起往事拍《衝上雲霄》的記憶，他表示：「又冇喎！因為今次講嘅嘢完全唔同，以前衝上雲霄可能係機師嘅角度出發，但今次基本上係機場管理局，完全同機師係冇關係。」他續指過去都已經演繹過很多次機師的角色，並表示：「一個機場嘅運作真係從來未拍過，可以令觀眾更加了解成個機場係點樣。」至於新劇會否有感情線，他表示：「蔡思貝有感情線，佢喺戲中係飾演我嘅前妻，佢係做航空公司嘅地勤。」另外近日有網民捕捉她在機場拍攝時「寒背」情況超嚴重，他說：「有陣時係太攰，休息嘅時間比較Hea啲，一開機嘅時候就會挺返直條腰，因為好多時拍戲都要通頂到天光，時間好緊迫！」

馬國明分享拍劇辛酸史。（胡凱欣攝）

揚言要賺老婆本

提到努力拍劇是否想賺取更多的「老婆本」，他說：「都要！男人都要搵錢養妻活兒，因為我哋都有計劃生小朋友，都要搵多啲錢儲定奶粉錢。雖然政府話派兩萬蚊，不過都要努力啲儲錢。」講到認為政府派兩萬元是否足夠，他笑言：「我諗唔使我講㗎啦所有做爹哋媽咪嘅都會覺得唔夠，但我覺得養小朋友都唔可以靠政府，要自己努力！」

馬國明有計劃結婚生仔。（胡凱欣攝）

目前婚禮進度

講到目前婚禮進度，他說：「呢啲就要問我老婆啦！因為我老婆（湯洛雯）話淨係可以講到結婚相，因為啱啱法國影完嘅婚紗相，因為佢有啲嘢想保留神秘感，到某一個時候先同大家講，其他嘅嘢就望大家見諒未可以講！」提到兄弟團打算邀請那一個圈中人，他說：「我都有諗過嘅！都開始有聯絡吓，其實我就好隨和，有啲人我想搵佢，可能佢工作在身嚟唔到，因為我哋搞嗰個好細型嗰個要去外地搞，好難話請幾日假過去搞，我啲朋友好多有工作在身，本身有啲小朋友要睇住，隨緣啦！人選其實未揀晒，我哋預計嘅人數其實好少，其他都係等我老婆講。」

湯洛雯（靚湯）自2020年公開與馬國明的戀情後，如今二人準備步入教堂結婚。(ig@roxannetong)

踢爆老婆驚被俾人叫馬師奶

他自爆私底下對方老婆已經很長一段時間，非常習慣。不過他反而期待別人叫老婆做「馬太」，並表示：「我有啲期待，但係唔知道佢嘅反應係點，仲未有人叫佢做馬太，不過佢就有啲抗拒同埋驚俾人叫佢做馬師奶！」講到是否真的希望老婆成為「師奶」減少幕前工作，他表示：「其實佢都有工作嘅，係咁啱冇劇拍姐！仲有好多嘅活動等緊佢去，所以佢都keep住有工作，佢幸運而家暫時唔使拍戲，可以專心處理婚禮，唔使咁辛苦安排其他嘢！」