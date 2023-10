MIRROR成員呂爵安(Edan)一向都十分疼愛妹妹小如豬,是「寵妹狂魔」,今日(30日)Edan在社交平台曬出昨日(29日)與小如豬慶祝19歲生日的照片。二人的合照看上去愈來愈似樣,果然是同一個模子印出來,而小如豬亦愈大愈靚,亭亭玉立。

Edan在社交平台曬出昨日(29日)與小如豬慶祝19歲生日的照片。(ig@edanlui)

Edan發文表示小如豬是世上最可愛的人:「Happy birthday to the cutest person in the world,19歲了,身體健康,開開心心。」相中可以見到Edan真的很愛小如豬,把她捧在手心。之後Edan想親向小如豬,但她火速的避開了,Edan傷心的說:「每年固定避開我個BirthdayKiss。」其實小如豬已經不是第一次避開Edan的親近,兩兄妹的互動十分搞笑。

Edan想親向小如豬,但被她火速的避開了。(ig@edanlui)

