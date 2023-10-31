江𤒹生自爆拍新歌MV有生理反應 曾隱瞞公司擅自請女Model

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）今日（31日）現身‪商業電台接受《叱咤樂壇流》訪問宣傳新歌《Blue Monkey》。AK大方分享新歌MV拍攝點滴，更自爆竟然出現生理反應，此外他節目中踢爆陳卓賢私底下超串嘴的一面。

江𤒹生（AK）今日（31日）現身‪商業電台接受《叱咤樂壇流》訪問宣傳新歌《Blue Monkey》。（IG@903music)

自揭與陳卓賢私底下的對話

AK接受訪問時未宣傳新歌部份之前，已經興奮透露下個月即將會推出另一首新歌，至於新歌部份則大賣關子，只肯透露是跟拉闊有關。新歌的作曲部份是由好友陳卓賢(Ian)製作，他表示一早已經向對方作出邀請，不過對於這首新歌的高音部份卻不滿。AK笑言：「Ian寫俾我太高音，我同佢講，跟住佢同返我講一句，你唔係唱唔到啊嘛！」

AK接受訪問時未宣傳新歌部份之前，已經興奮透露下個月即將會推出另一首新歌。（IG@_kisang_)

新歌《Blue Monkey》作曲部份是由好友陳卓賢(Ian)製作。（葉志明攝）

講到這次新歌MV拍攝艷福無邊，更出現多名女Model參與拍攝，AK：「MV同團隊一齊諗，靠當地嘅朋友搵景同埋交通安排。不過唔夠錢，所以淨係可以拍日頭嘅場口。他續指其實邀請女Model公司並不知情，並表示：「我懷疑自己唔係咁好。當然有開心嘅情況，接近佢哋嘅時候緊張到出汗。」被問到若果有機會再拍攝多一次MV最想改善的地方，他坦言仍然希望美女雲集，並透露自己能到具有「Hollywood」的標誌景點拍攝。