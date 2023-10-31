郭羨妮愛聽鬼故竟曾遇「鹹濕鬼」：感覺有嘢好似從下摸上來

由「鬼王」潘紹聰領軍，「恐怖在線」15週年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，連日來有不少圈中人來捧場及擔任嘉賓，當中郭羨妮更大爆曾遇上「鹹濕鬼」。



郭羨妮擔任「恐怖在線」15週年舞台劇第10場嘉賓。

「恐怖在線」靈魂人物潘紹聰，曾透露幾年前計劃將《死》劇開拍電影，但遇上疫情因而暫時擱置。原來《死》劇的電影版，潘Sir早已屬意郭羨妮演出，兩人在第10場的分享會上談及此事。郭羨妮表示正等緊潘Sir拍板︰「揾我緊係做，不過大家睇咗呢個先，真係好值得入場睇。」談到今次入場觀後感，她說︰「我從來未睇過靈異舞台劇，感覺好似入咗鬼屋咁，驚嚇位真係好驚，直頭想講粗口。」

潘紹聰透露幾年前計劃將《死》劇開拍電影，早已屬意郭羨妮演出。

郭羨妮表示她自小喜歡聽鬼故，而她亦是潘Sir忠實擁躉。在台上她分享被鬼壓經歷，她指有一次因太累，下午在家睡覺時竟然遇「鹹濕鬼」，她說︰「嗰日我真係好攰，瞓瞓吓feel到有啲嘢，聽到好嘈聲音，但聽唔明講乜，感覺有嘢好似從下摸上來，仲覺得有嘢鍚埋嚟，(潘問︰男鬼？)我唔知，心入面咩都念晒，掙扎咗一陣先至郁得番。自從嗰次之後，我一個人就唔敢熄燈瞓覺。」

郭羨妮在台上她分享被鬼壓經歷，她指有一次因太累，下午在家睡覺時竟然遇「鹹濕鬼」

至於第12場嘉賓黃夏蕙，她盛裝打扮到場，吸引不少觀眾找她合照，入場時獲全場觀眾報以歡呼聲。談到觀後感，黃夏蕙表示︰「好好笑，音響又好，好感人，嗰吓忽然間梗係有嚇親，嚇到跳起添。」分享靈異經歷時，她回想多年前，帶隊與已故鄧碧雲、梁醒波等一行60多人，到海外登台做大戲。當他們入住一間酒店時，她說︰「其中一間房，原本酒店唔租，但我哋唔夠房，後來有兩個女仔入住，嗰晚佢哋感覺有嘢打佢哋，我哋過去睇，大家坐喺房內，就見到幅牆滲出血水，越滲越多，突然嘩一聲，感覺有啲嘢好似走咗，後來先知間房曾有人死咗。」