MIRROR 5周年｜Jer榮升車主未有預緋聞女友　Edan心痛粉絲被呃錢

人氣組合MIRROR，今日（1日）於主題樂園舉行5週年粉絲見面會，12子亮麗現身與鏡粉玩足一天，叫不少粉鏡粉感到十分興奮。12子於活動前接受傳媒訪問時表示感到開心，副隊長江𤒹生（AK）：「多謝大家5年來的支持，唔嫌我哋煩。」

MIRROR 12子於活動前接受傳媒訪問，表示可以入樂園同粉絲玩感到開心。（陳順禎 攝）

MIRROR 12子出席5周年活動。（陳順禎 攝）

被問到稍後最期待玩甚麼遊戲時，AK：「我哋每個人都被分配唔同環節，我就係灰熊山谷嘅，我自己覺得係開心嘅，因為平時玩都好多人排隊。」最怕機動遊戲的Edan則信心滿滿：「還好喎，灰熊山谷！」

樂園佈滿不同鏡粉。（陳順禎 攝）

AK話自己會喺巡遊車度扮「公主」。（陳順禎 攝）

而隊長楊樂文（Lokman）則最期待坐巡遊花車：「我哋又可以扮演一吓個角色，（真係會扮公主？）唔係！係個位置。」AK：「我哋會用公主嘅狀態呈現畀大家。」AK此話一出立即起哄表示：「佢咋！」AK即話沒問題：「我係Elsa！」

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至於柳應廷（Jer）剛考獲車牌即榮升車主，而新車正是不少男士夢寐以求的「波子」（保時捷），隊員立即起哄，Jer則自爆：「喺心意嚟嘅，我搬咗新屋同爸爸媽媽住，我想成日車佢哋上上落落。」Jer未說完已經被隊員狂窒：「你唔好揸架7人車。」Jer隨後表示其實是個人品味而買這輛車，而他是一次過付款買這部車，認真豪爽。

Jer榮升車主，買保時捷一筆過，勁大手筆，全場哄動。（陳順禎 攝）

Jer亦表示昨日（31日）已經成功駕車外出，他被問到車速是多少時，他即話：「70！因為政府規定係70。」至於想不想有女友坐他身邊時，他強調自己：「我覺得順其自然，事業型嘅男人梗係發展事業先，緋聞就真係緋聞。」一於專心事業，不談感情。

Edan心痛fans被騙，叫大家留意Official嘅公告。（陳順禎 攝）

而Edan被問到有鏡粉被騙徒指有秘密簽唱會而騙走金錢後，則表示心痛：「真係有人畀錢，慘囉畀人呃，因為真係冇呢個活動。」而他的後援會換屆事宜亦由公司幫忙先接管，因為中間太多「起底」、「謾罵」等事情發生。