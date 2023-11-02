炎明熹昔日勁敵淪為「失蹤人口」　出席母校活動地位差異巨大？

現年18歲的炎明熹（Gigi），當年以《聲夢傳奇》3料冠軍頭銜強勢入行，隨即獲無綫傾力打造，入行短短2年多，如今已升呢為新一代樂壇小天后。雖然成為當紅偶像工作忙不停，但炎明熹並沒有忘本，日前抽時間盛裝出席唱歌母校星格流行音樂學院舉辦的《星格十周年演唱會》，並獲頒「星格十年最佳學員獎」，她於台上感謝歌唱老師時不禁感觸落淚，稱出席今次活動，令她回想起未入行前參加歌唱比賽的自己，場面感動。

如今已升呢為新一代樂壇小天后。（IG@yiminghay）

炎明熹獲唱歌母校頒發「十周年最佳學員獎」。（大會圖片）

炎明熹於台上感謝歌唱老師。（大會圖片）

實至名歸。（小紅書截圖）

炎明熹盛裝出席。（大會圖片）

同場除了有《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴外，還有另一位冠軍人馬，她就是去年參加HOY TV歌唱選秀節目《就是青春》奪冠、現年20歲的洪韻騏（Wincy），由於她與炎明熹於同在星格接受唱歌培訓，所以參賽時常被傳媒比較，更稱她為「炎明熹勁敵」，在參賽前洪韻騏已為HOY TV錄製了重頭劇集《黑金風暴》的宣傳曲。當時余詠珊接受《香港01》訪問時更對她讚不絕口。

洪韻騏當時有「炎明熹勁敵」之稱。（陳順禎攝）

洪韻騏當晚在《星格十周年演唱會》有份表演。（IG@hwankeii）

同樣有實力。（IG@hwankeii）

發揮穩定。（IG@hwankeii）

舞台感十足。（IG@hwankeii）

與《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴惺惺相惜。（IG@hwankeii）

雖然2人同樣是電視台歌唱選秀節目的冠軍級人馬，但有眼利網民發現她們在歌唱學校的地位差異巨大，稱從日前周年演唱會的片段中可見，當炎明熹在台中講感受時，洪韻騏只能站在後2排的一角，真的是要用放大鏡才看到。

有眼利網民發現同屬冠軍人馬的洪韻騏（左一），只能站在後排再後排的一角，（小紅書截圖）

指2人地位差異巨大（洪韻騏 左二）。

而兩人的星途也超級大不同，炎明熹愈來愈紅，相反洪韻騏自比賽後勁少演出機會，新歌亦暫時未有，未能食住冠軍勢頭讓觀眾更加認識她，漸漸遠離觀眾眼球，淪為「失蹤人口」，難怪網民都說選對電視台很重要。

《聲夢傳奇》3料冠軍炎明熹。（梁碧玲攝）

HOY TV《就是青春》冠軍洪韻騏。（IG@hwankeii）

洪韻騏之前接受媒體訪問時，曾表示她與炎明熹的風格完全不同，炎明熹比較講故仔，把聲比較柔和，她的聲線就比較強硬、屬爆發型。洪韻騏又言最想推出多些自己的歌，以及為自己作歌，透過作品讓大家記住她的名字，搣甩「翻版炎明熹」或「炎明熹勁敵」的標籤，因為她深明若繼續都是靠這些標籤，她的路不會走得遠，所以不想再有甚麼關係。洪韻騏亦坦言非常渴望正式出道，知道新人不易做，所以一定要唱好歌先。看來她要加把勁了。