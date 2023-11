「香港小姐冠軍」謝嘉怡日前(01/11)於晚上在IG發帖表示,自己的叔叔(或舅父)Andrew Trainer於蘇格蘭南拉納克郡的拉納克一帶(Lanark, South Lanarkshire, Scotland)失蹤了。謝嘉怡直言他已失蹤超過30小時,並寫道:「我們非常地擔心他的安危。他正經歷一些心理情緒關口。」謝嘉怡寫道:「I never imagined that I would have to write this. (我從沒想過我會需要寫這個)」

謝嘉怡在IG發帖,表示有親人失蹤了。(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡在IG貼出親人的樣貌。(IG@lisamarie_tse)

