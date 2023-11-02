菊梓喬因禍得福 獲4大壯男圍著走罕有露出一副少女樣
撰文：崔力生
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現年36歲的「星夢一姐」菊梓喬，自大靠山何哲圖離開無綫後，氣勢已大不如前，加上無綫電視力谷一班聲夢和中年好聲音的歌手情況下，菊梓喬在香港的曝光率亦大減，明顯被冷待。
早前已盛傳菊梓喬心淡萌生去意，打算年尾約滿離巢，就算無綫年初已找她洽談續約事宜，惟至今還未有新公佈，似乎去意已決。日前她在社交平台上載了一張斷腳相，透露早前不小心跌下來骨折受傷，但有網民覺得此相似乎若有所指，暗指與公司「一段關係已斷開」，皆因網民留意到她不像其他同公司歌手，在個人簡介上並沒有寫上所屬的唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡人，種種跡象令人懷疑是否已低調離巢。不過，現時在TVB Music Group官方網站仍是可見到菊梓喬的名字。
雖然菊梓喬暫時未有回應，但見正在內地開騷的她，心情未有受到傳聞影響，而且還因禍得福，雖然左腳受傷以致行動不便，但卻因此受到女王般的對待。菊梓喬昨晚在社交平台上載一段短片，片中腳步受傷的菊梓喬坐在輪椅車上，身邊有4大壯男圍住她連人帶車抬落樓，受寵若驚的菊梓喬則有如少女般露出一副開心、興奮又怕醜的樣子，十分搞笑。
菊梓喬寫道：「今次綵排有樓梯。。。喺我諗緊點樣行之際，大家都好踴躍好支持，辛苦晒！」不少網民祝她早日康復，也讚她受傷依然負傷上陣演出，非常專業。