菊梓喬因禍得福　獲4大壯男圍著走罕有露出一副少女樣

現年36歲的「星夢一姐」菊梓喬，自大靠山何哲圖離開無綫後，氣勢已大不如前，加上無綫電視力谷一班聲夢和中年好聲音的歌手情況下，菊梓喬在香港的曝光率亦大減，明顯被冷待。

菊梓喬如今氣勢已大不如前。（IG@hana_kuk）

盛傳菊梓喬打算年尾約滿離巢。（IG@hana_kuk）

網民留意到菊梓喬不像其他同公司歌手，她的個人簡介上並沒有寫上所屬的唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡人，（IG@hana_kuk）

早前已盛傳菊梓喬心淡萌生去意，打算年尾約滿離巢，就算無綫年初已找她洽談續約事宜，惟至今還未有新公佈，似乎去意已決。日前她在社交平台上載了一張斷腳相，透露早前不小心跌下來骨折受傷，但有網民覺得此相似乎若有所指，暗指與公司「一段關係已斷開」，皆因網民留意到她不像其他同公司歌手，在個人簡介上並沒有寫上所屬的唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡人，種種跡象令人懷疑是否已低調離巢。不過，現時在TVB Music Group官方網站仍是可見到菊梓喬的名字。

菊梓喬透露早前不小心跌下來骨折受傷。（IG@hana_kuk）

左腳被繃帶紮實，隔離還有一個走路輔助器。（IG@hana_kuk）

雖然菊梓喬暫時未有回應，但見正在內地開騷的她，心情未有受到傳聞影響，而且還因禍得福，雖然左腳受傷以致行動不便，但卻因此受到女王般的對待。菊梓喬昨晚在社交平台上載一段短片，片中腳步受傷的菊梓喬坐在輪椅車上，身邊有4大壯男圍住她連人帶車抬落樓，受寵若驚的菊梓喬則有如少女般露出一副開心、興奮又怕醜的樣子，十分搞笑。

菊梓喬因禍得艷福。（IG@hana_kuk）

獲4大壯男包圍。（IG@hana_kuk）

把菊梓喬連人帶輪椅車抬落樓梯。（IG@hana_kuk）

菊梓喬受寵若驚。（IG@hana_kuk）

興奮。（IG@hana_kuk）

怕醜。（IG@hana_kuk）

女王一樣。（IG@hana_kuk）

菊梓喬寫道：「今次綵排有樓梯。。。喺我諗緊點樣行之際，大家都好踴躍好支持，辛苦晒！」不少網民祝她早日康復，也讚她受傷依然負傷上陣演出，非常專業。

菊梓喬負傷完成演出。（鄧智偉微博）

同場還有炎明熹、曾比特和鄧智偉等。（鄧智偉微博）