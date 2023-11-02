湯洛雯Fit爆現身澄清對馬明黑面傳聞　詳述當天事發經過

36歲湯洛雯今日（2日）現身旺角出席「莎莎期間限定展覽」活動，並在現場分享保養心得。早前她宣布即將與馬國明結婚榮升準人妻，她接受訪問表示：「其實都有keep fit，我諗每個女仔結婚都會減下肥，因為我上鏡始終都係會腫啲，所以都想再瘦啲，都係以健康為先。」她續指最近忙於籌備婚禮，所以會比較少幕前演出。

湯洛雯激瘦狀態現身旺角出席護膚品活動。（張祖銘攝）

被問到現時婚禮的情況，她表示：「婚禮詳情唔透露咁多！」至於籌備會否很大壓力，她說：「唔會大壓力，不過多咗嘢處理，所以就忙啲。」講到馬國明所贈送的求婚戒指多少卡，她說：「唔講呢啲啦！」

提到早前與未婚夫馬國明飛往法國旅行，她表示：「其實去法國係主要影婚紗相，以呢一個名義梗係去吓旅行，其實我哋就去咗揸車去咗法國北部度玩，因為去過好多地方我都唔係好記得。」至於為什麼會選擇去法國影婚紗相，她說：「其實係詐假意要去遠啲嘅地方，想去吓旅行去玩，同埋我覺得有一個影相團隊好好，影相影得好靚搵咗佢哋幫手。」

湯洛雯不願透露婚禮詳情。（張祖銘攝）

被問到此行去法國有否「掃貨」，她笑說：「冇掃啲咩貨，法國冇買啲乜嘢，因為始終香港都有得賣。」提到早前有網民捕捉她在法國行名牌店的照片在社交網廣泛流傳，她表示：「有留意，之前回應過！佢哋話我黑面嗰個，其實平時我唔出聲，冇講嘢，或者冇一個工作狀態，都係表情放鬆，可能我唔笑個樣就惡啲，其實係冇情緒，只不過喺度行吓，不過俾人影到就話黑面。」至於有網民揣測2人當時是否嗌交，她表示：「唔會！我哋未嗌過交咁滯！」