隨懿深度行｜黃翠如兩度被搞喊　畏高玩高空吊橋進退兩難含淚求救

由黎諾懿主持的《隨懿深度行》，最後一集邀得黃翠如（翠如）任嘉賓，在馬來西亞吉隆坡體驗城中新奇玩意。二人結伴到佔地35,000平方呎的室內逃生公園挑戰彈射遊戲Slingshot及高空吊橋，又到室內電動小型賽車場玩卡丁車，爭做「世一」車神。



被騙的翠如，抽到進階路線後即場呆若木雞。

幕後團隊大整蠱

翠如得知被玩，激到成個踎低。

翠如忍不住係咁拭淚。

值得留意的是，翠如及諾懿原來均是畏高之人，二人玩離心力強勁的Slingshot期間已嗌到拆天，翠如更直指Slingshot是「最後悔做過的事」。雖然如此，在製作組「擺布」下，翠如再度踏上「後悔之旅」之餘，更誤墮騙局。事緣幕後團隊事前主動捉著翠如夾計，指要以陰招令諾懿抽中難度較高的籤，翠如期間曾半信半疑，可惜最後仍選擇相信幕後團隊，最終「癡心錯付」反被幕後團隊及諾懿「暗算」抽中高難度的籤，翠如得悉被玩後一度激動掟紙兼不斷拭淚。

睇翠如嘅神情動作，就知佢有幾驚。

翠如最終克服恐懼咬緊牙關頂硬上，掌聲鼓勵。

經過一輪拉鋸，表面魔鬼、內裏天使的製作團隊容許二人齊齊試玩難度極低的Level 1，不過翠如在吊橋上依然「寸步難移」，首先是出發前要踎低定驚，之後在橋上亦是進退兩難，行了幾步的翠如已口震震兼眼濕濕、並以哀求的Tone向諾懿說：「唔得喇，我真係好驚呀，可唔可以向後褪！」豈料當翠如想向後褪之際，又因太驚慌不知如何是好，更一度驚至眼濕濕，狀甚可憐，到底翠如最終能否克服心理障礙完成壯舉？

諾懿雖然都有畏高，但佢表現就輕鬆好多。

翠如準備玩Slingshot前一臉沉重。

獲外界封為「地獄廚神」的翠如，為了滿足愛吃娘惹菜的老公蕭正楠，專誠在當地跟廚藝導師學煮娘惹菜「甲必丹咖哩雞」。自言在家被蕭正楠嚴禁入廚的翠如，全程雞手鴨腳，連切乾蔥都「慢動作逐格重播」，令諾懿大感頭痕，到底翠如最終能否一洗「地獄廚神」污名？二人另外還到了米芝蓮餐廳，品嚐娘惹叻沙，並登上酒店天台酒吧夜蒲，邊歎雞尾酒邊欣賞吉隆坡夜景，乘機鬆一鬆。

點解一粒乾蔥都可以令翠如咁頭痕？