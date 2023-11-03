飯戲攻心2︱林明禎應承著旗袍謝票　自爆續集八個字霸氣金句

2024年賀歲喜劇《飯戲攻心2》將於明年新年檔期上映，今日（3日）《飯戲攻心2》舉行「訂fun禮」，由導演陳詠燊攜同鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文五位舊班底出席，而早前於「請帖」上曝光的「親戚」如謝君豪、魏浚笙、何啟華、胡楓與羅蘭亦有到場。

《飯戲攻心2》早前曝光的親戚謝君豪、魏浚笙、何啟華、胡楓與羅蘭亦有出席宣傳。（陳順禎 攝）

林明禎、Jeffrey魏浚笙與阿Dee何啟華於宣傳活動上接受訪問，林明禎表示對續集在短時間內開拍與完成感到非常興奮，亦很高興能夠與多位新加盟系列的前輩演員合作。ERROR成員阿Dee何啟華於《飯戲攻心2》裡飾演表弟一角，林明禎卻連表弟表哥亦傻傻未弄清楚，阿Dee旋即解圍：「你聽到佢表…表…就知我哋冇乜對手戲啦！但係唔可惜，我哋上次喺《心靈師》已經合作過啦！因為《心靈師》都冇對手戲，所以今次冇我都唔覺得可惜。」而林明禎則透露與Jeffrey的對手戲份較多，Jeffrey表示：「我哋對手戲比較多，我（在戲中）係一個偶像嚟嘅，但係好喜歡明禎嘅Fans嚟！」明禎表示Jeffrey在戲中對自己的喜歡程度連自己的招牌動作也識做：「戲裡面有我（上一集）招牌動作嘅表演！」但Jeffrey表示雖然喜歡明禎：「但係冇去到追嘅！」Jeffrey與阿Dee更即場示範明禎於《飯戲攻心》裡的招牌動作，令林明禎大笑之卻表示不收貨：「好似都唔係做得好好……原版嘅最好！」

林明禎透露Jeffrey魏浚笙將在新作重演自己在《飯戲攻心》的招牌動作，但即場示範時卻對Jeffrey與阿Dee何啟華的表現不收貨。（陳順禎 攝）

Jeffrey魏浚笙表示合作林明禎期間學到養生之道，將以綠茶代替飲齋啡，會對胃部更好。（陳順禎 攝）

在重演上一集的招牌動作之餘，林明禎亦透露自己在《飯戲攻心2》裡的新金句：「我係大嫂，乜都頂到！」林明禎以劇情中的大嫂自稱，霸氣十足。至於林明禎在劇情中的結婚場口與婚紗造型是否為大佬黃子華而設，明禎則表示要留待觀眾入場睇戲先知道。在旁的Jeffrey為明禎解圍表示劇情絕不簡單，阿Dee亦指：「唔係一般嘅結婚片，係有三單婚禮嘅結婚片！」

林明禎預告將會著旗袍入場為《飯戲攻心2》謝票，更笑指新年期間不會返回馬來西亞，希望在香港可以逗利是。（陳順禎 攝）

Jeffrey魏浚笙今日繼續以零死角絕佳狀態示人，表示與林明禎合作期間學到了養生之道：「最緊要係我跟明禎學咗養生之道，就係飲綠茶，有時飲咖啡太多會削胃。」明禎亦開玩笑指：「我仲未有綠茶嘅代言，都歡迎嚟搵我！」Jeffrey亦笑指能夠一同代言、阿Dee則笑指可以代言綠茶膠樽。

林明禎透露自己在《飯戲攻心2》將有新金句，更即場霸氣演繹：「我係大嫂，乜都頂到！」（陳順禎 攝）

《飯戲攻心2》導演陳詠燊攜同鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文五位舊班底出席。（陳順禎 攝）

《飯戲攻心2》將於賀歲檔期上映，被問及謝票策略時，林明禎表示：「我已準備好旗袍，入戲院謝票嘅時候全部人都要畀利是我，因為我冇返屋企、留喺香港就係為咗謝票，好偉大！所以大家要畀好多利是我！」阿Dee為了配合明禎的新年謝票造型，笑指：「做大頭佛啦！又可以撥涼又可以收利是囉！」Jeffrey則笑指明年會繼續寫揮春：「今年可能會轉大啲張揮春紙，因為上年好似好細張。」