何依婷結婚｜入行六年極速上位　傳秘撻男神靠節目月入6位數

何依婷今日宣布結婚，她在社交平台post出與老公巴黎婚照巨鑽婚戒后冠照，寫下：「巴黎，第一次來的時候 我還是個學生，在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市，也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡，謝謝你 讓我夢想成真，Say yes to my love, my best friend and my soulmate❤️」。

何依婷（Regina）戴上后冠如公主般出嫁，無名指上巨鑽戒指相當耀眼。（IG：@reginahyt）

何依婷（Regina）3張婚照中已換上2套禮服。（IG：@reginahyt）

何依婷入行六年，這段期間她上位可以說是快過火箭，不過明顯近一年腳步已緩下來，未知是否關專注愛情事。兩年前何依婷被指變得富貴，以名車代步出入名店，更搬到入門價3千多萬的紅磡樓王之稱的海名軒居住，此樓盤以大單位豪宅為主。單位面積最細1,891，更有4,455方呎高層複式單位，所有單位的景觀主要為維多利亞港海景，一座更享有璀璨震撼的環迴維港煙花海景。

《十月初五的月光》是何依婷首次擔正女主角的劇集。（劇照）

在《十月初五的月光》拍攝期間，被爆何依婷與羅天宇秘戀四個月，兩人被指在新版《十月初五的月光》的煞科宴上情不自禁偷偷拖手，又拍拖去夾公仔，雖然兩人統統否認，不過空穴來風未必無因。其實何依婷入行只是短短六年時間，第四年已極速爬上女主角的位置，更不時在大騷擔任司儀一職，明顯備受公司器重。當年她選港姐獲得亞軍，但同屆的另外兩位三甲已離開TVB，只有她繼續留低奮鬥並且獲得不少機會。

何依婷上位好快。(資料圖片)

2017年港姐選舉，樂易玲在點評眾多港姐時，只讚一號何依婷：「喺度想讚下你，你不論表現、談吐，這個月睇到你進步好多，都見到你充滿自信。」除了樂小姐，就連叻哥（陳百祥）、三哥（苗僑偉）都大讚她口齒伶俐，似乎都鐵定入三甲。決賽當晚，奪得亞軍及莎莎美麗觸覺大獎，其後2017藝員訓練班正式入行。

何依婷獨家回應婚期 婚後息影定繼續喺TVB拍劇？

第一個工作，加入兒童節目《Think Big天地》，24歲的她穿起校服完全零違和感，即時減齡並完美演繹了清純學生妹的形象，少女味十足。除了綜藝節目，更有份客串MV，參與胡鴻均《最難忘一天》MV拍攝，她表示拍攝過程很有趣，因為之前一直不明白為何MV演員「咪嘴」時聲畫可以配合得咁好，「原來係真係一路拍一路播住首歌，然後再一路扮唱。」

少女味十足。（節目截圖）

2018年年中，冠軍雷莊𠒇以及季軍黃瑋琦卸任後沒簽約TVB，獨留TVB發展的何依婷之後又被安排加入住宅資訊節目《安樂蝸》做主持。可惜，當時她被影到與一名白衫男調情在地鐵調情，事後她承認蜜運中，令不少宅男心碎。同年十月，接拍首部處女劇，於《機場特警》中扮演喜歡型男的網紅，與楊明有感情線，戲份相當重。

部處女劇《機場特警》（劇照）

2019年，加入「是非精」行列，為何有機會成為新一位「是非精」，Regina坦言不清楚緣由，她笑言：「佢哋又冇解釋喎，可能覺得我骨子裡流住癲喪嘅血液掛，哈哈，講笑啫，其實我都唔知點解。」她曾說過，《學是學非》為她帶來不錯的收入，曾月入超過六位數，最後用了來買二手車。

《學是學非》為她帶來不錯的收入。（節目截圖）

2019年客串過兩套劇集，到2020年的《機場特警》終於被較多戲份，以一個新人拍劇來說，她的演技自然，不怯場，眼神交足戲，絕對是可造之材。2020年，何依婷已主持過不少大騷，包括明愛、公益金、博愛等等，被到她可會覺得自己正在上位，她即說：「梗係唔係咁講啦，好開心可以做大型騷嘅司儀，同一班前輩比，自己真係好新好新好新，仲有好多嘢要學習，有佢哋帶住我，我會感到安心。」在《萬千星輝頒獎典禮2020》，何依婷被提名「飛躍進步女藝員」，更進入行後五強，雖然最後輸給蔣家旻，但已備受肯定。

在《萬千星輝頒獎典禮2020》，何依婷被提名「飛躍進步女藝員」。（資料圖片）

2020年年尾，何依婷拍攝《星空下的仁醫》，屬於配角戲份，看預告相信她是因意外失去行動能力要坐輪椅，更質疑自己能否繼續做醫生，一場爆喊的戲份極搶眼，不過不少網民指出，她的哭相實在太激動，面容扭曲，差點認不出來。今年年頭接拍經典劇集《十月初五的月光》的翻拍版本，飾演「君好」一角，首次擔任劇集女一！

呢幕好好戲。（片段截圖）

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