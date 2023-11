何依婷結婚｜入行六年極速上位　傳秘撻男神靠節目月入6位數

何依婷今日宣布結婚,她在社交平台post出與老公巴黎婚照巨鑽婚戒后冠照,寫下:「巴黎,第一次來的時候 我還是個學生,在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡,謝謝你 讓我夢想成真,Say yes to my love, my best friend and my soulmate❤️」。

何依婷(Regina)戴上后冠如公主般出嫁,無名指上巨鑽戒指相當耀眼。(IG:@reginahyt)

何依婷(Regina)3張婚照中已換上2套禮服。(IG:@reginahyt)

何依婷入行六年,這段期間她上位可以說是快過火箭,不過明顯近一年腳步已緩下來,未知是否關專注愛情事。兩年前何依婷被指變得富貴,以名車代步出入名店,更搬到入門價3千多萬的紅磡樓王之稱的海名軒居住,此樓盤以大單位豪宅為主。單位面積最細1,891,更有4,455方呎高層複式單位,所有單位的景觀主要為維多利亞港海景,一座更享有璀璨震撼的環迴維港煙花海景。

《十月初五的月光》是何依婷首次擔正女主角的劇集。(劇照)

在《十月初五的月光》拍攝期間,被爆何依婷與羅天宇秘戀四個月,兩人被指在新版《十月初五的月光》的煞科宴上情不自禁偷偷拖手,又拍拖去夾公仔,雖然兩人統統否認,不過空穴來風未必無因。其實何依婷入行只是短短六年時間,第四年已極速爬上女主角的位置,更不時在大騷擔任司儀一職,明顯備受公司器重。當年她選港姐獲得亞軍,但同屆的另外兩位三甲已離開TVB,只有她繼續留低奮鬥並且獲得不少機會。

何依婷上位好快。(資料圖片)

2017年港姐選舉,樂易玲在點評眾多港姐時,只讚一號何依婷:「喺度想讚下你,你不論表現、談吐,這個月睇到你進步好多,都見到你充滿自信。」除了樂小姐,就連叻哥(陳百祥)、三哥(苗僑偉)都大讚她口齒伶俐,似乎都鐵定入三甲。決賽當晚,奪得亞軍及莎莎美麗觸覺大獎,其後2017藝員訓練班正式入行。

第一個工作,加入兒童節目《Think Big天地》,24歲的她穿起校服完全零違和感,即時減齡並完美演繹了清純學生妹的形象,少女味十足。除了綜藝節目,更有份客串MV,參與胡鴻均《最難忘一天》MV拍攝,她表示拍攝過程很有趣,因為之前一直不明白為何MV演員「咪嘴」時聲畫可以配合得咁好,「原來係真係一路拍一路播住首歌,然後再一路扮唱。」

少女味十足。(節目截圖)

2018年年中,冠軍雷莊𠒇以及季軍黃瑋琦卸任後沒簽約TVB,獨留TVB發展的何依婷之後又被安排加入住宅資訊節目《安樂蝸》做主持。可惜,當時她被影到與一名白衫男調情在地鐵調情,事後她承認蜜運中,令不少宅男心碎。同年十月,接拍首部處女劇,於《機場特警》中扮演喜歡型男的網紅,與楊明有感情線,戲份相當重。

部處女劇《機場特警》(劇照)

2019年,加入「是非精」行列,為何有機會成為新一位「是非精」,Regina坦言不清楚緣由,她笑言:「佢哋又冇解釋喎,可能覺得我骨子裡流住癲喪嘅血液掛,哈哈,講笑啫,其實我都唔知點解。」她曾說過,《學是學非》為她帶來不錯的收入,曾月入超過六位數,最後用了來買二手車。

《學是學非》為她帶來不錯的收入。(節目截圖)

2019年客串過兩套劇集,到2020年的《機場特警》終於被較多戲份,以一個新人拍劇來說,她的演技自然,不怯場,眼神交足戲,絕對是可造之材。2020年,何依婷已主持過不少大騷,包括明愛、公益金、博愛等等,被到她可會覺得自己正在上位,她即說:「梗係唔係咁講啦,好開心可以做大型騷嘅司儀,同一班前輩比,自己真係好新好新好新,仲有好多嘢要學習,有佢哋帶住我,我會感到安心。」在《萬千星輝頒獎典禮2020》,何依婷被提名「飛躍進步女藝員」,更進入行後五強,雖然最後輸給蔣家旻,但已備受肯定。

在《萬千星輝頒獎典禮2020》,何依婷被提名「飛躍進步女藝員」。(資料圖片)

2020年年尾,何依婷拍攝《星空下的仁醫》,屬於配角戲份,看預告相信她是因意外失去行動能力要坐輪椅,更質疑自己能否繼續做醫生,一場爆喊的戲份極搶眼,不過不少網民指出,她的哭相實在太激動,面容扭曲,差點認不出來。今年年頭接拍經典劇集《十月初五的月光》的翻拍版本,飾演「君好」一角,首次擔任劇集女一!

呢幕好好戲。(片段截圖)

