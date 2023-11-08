官恩娜轉載狎童新聞　為女報班問有無CCTV被批神經過敏︰保障雙方

已為人母的官恩娜，從仔女細個時餵人奶，到近日轉載孌童癖新聞都相當關注。ELLA在限時動態轉載一篇狎童新聞，分享囡囡以前報興趣班時曾問過有否CCTV，被職員指神經過敏：「拋低一句：咁驚唔好學囉！」



官恩娜2015年下嫁法籍老公，先後誕下一子一女。（IG：@koonella）

ELLA轉載一單孌童癖的男子在社區中心擔任義務導師，因上課時狎童判囚兩年，並揭發他早年亦曾以「義教」為名非禮女童，ELLA45感到相當氣憤：「每次見到呢啲新聞都好難受！我們有需要好好 #保護兒童！」又分享昔日為女兒報體操班時，曾詢問課室內有否安裝CCTV，換來職員冷嘲熱諷。

ELLA官恩娜轉載一單戀童癖的男子在社區中心擔任義務導師，因上課時狎童判囚兩年新聞。（IG：@KOONELLA）

ELLA官恩娜分享之前幫囡囡報興趣班一事。（IG：@KOONELLA）

「我個女之前學體操，係一個男教練，所有小朋友都要着好似泳衣嘅體操服，班裏面全部都係三至五歲嘅細路女，上課嘅時候家長唔可以入去，亦睇唔到裏面嘅情況，只係有一個男教練喺裏面。我打電話詢問教室裡面有無閉路電視，聽我電話個女人話我太緊張，一定唔會有呢啲事發生，話我神經過敏。想問呢啲事發生之前有無人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？」

ELLA官恩娜被職員批神經過敏。（IG：@KOONELLA）

ELLA官恩娜指只是希望大家做好預防，一單都嫌多。（IG：@KOONELLA）

ELLA更表示：「想問呢啲事發生之前有冇人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？最後確認課室裏面係冇閉路電視嘅，但係嗰個女人都堅持我係太擔心同神經過敏，拋低一句：咁驚唔好學囉！」她不禁表示：「我係希望有閉路電視保障返雙方嘅安全同權利，唔係怕有閉路電視睇蝕我個女。呢啲不幸嘅事情，成日都發生，點解大家唔可以提高啲Awareness，避免任何一個小朋友受到傷害，因為一個都嫌多！」

ELLA官恩娜發文希望大家多加警剔。（IG：@KOONELLA）