林盛斌為全家買定骨灰龕 金碧輝煌兼有酒店級管理

林盛斌（阿Bob）最近又再置業，買的物業外表金碧輝煌，亦已經落成可以入伙，不過阿Bob和他家人應該會等多幾十年甚至更長時間至會去住，因為阿Bob 今次所買的是骨灰龕。他說自己在兩三個星期前突然上網看了很多關於買賣骨灰龕位的資料，還親身去視察過，「綜合咗價錢、環境、服務同風水幾個因素之後，最終，我決定，為自己同埋屋企人未雨綢繆。」

林盛斌對這骨灰龕非常滿意。（圖：林盛斌Facebook）

阿Bob說他揀了現在的骨灰龕總共有11個要點：（見附圖）

林盛斌（阿Bob）說他之所以買這骨灰龕有這11 點。

講完這麽多優點，阿Bob說他知道會有很多人誤會他「肯定係個老闆平咗好多俾佢，所以佢咪幫人岀post宣傳囉！」所以他要「我要好鄭重咁樣講清楚，呢個唔係廣告」，大家買他不會有佣金收，不買他亦不會有損失。

林盛斌今年的talk show非常賣座。（圖：林盛斌Facebook）

現時一些有名氣的骨灰龕場，「單人位」要50–60萬，有些更是過百萬，阿Bob 說他現時買的骨灰龕場，即使「雙人位」都比市面上的平一半以上，「都仲未計環境、裝修、管理、地理位置同風水等等，全部呢啲因素，都比其他地方有過之而無不及。」在比較過後他得出嘅結論是：「呢度最好。」

林盛斌經常做司儀，厙是搶手的婚禮司儀。（圖：林盛斌Facebook）

阿Bob說老闆娘是給了他一個很好的優惠，他知道未必個個考子賢孫都是大富大貴，如果可以讓其他人為自己的親人在日後安排到一個舒適環境，這是一個很大的公德。經常做善事的老闆娘都很認同這一點，所以讓追踪他IG和Facebook的人都可以優惠價。