劉鑾雄睇《愛回家》話有人硬膠樣　三太樊亦敏：我純天然、冇整！

劉鑾雄（大劉）曾透露過自己是TVB處境喜劇《愛.回家之開心速遞》（下稱《愛回家》）的觀眾，日前記者會上，有記者問他最近有沒有看《愛回家》，就無意中打開了一個話題，他說：「講起《愛回家》就好笑，我見到有個角色﹐廢事開名，一陣話我針對佢。個（演員）硬膠個樣，啲肉實到呢，唔識郁的。」



人稱「大劉」的華人置業前主席劉鑾雄11月10日下午突舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。（廖雁雄攝)

亦因此《愛回家》「硬膠樣」的話題就成為了網民討論對象。雖然劉鑾雄（大劉）已將目標縮細一半，表明是女性，但要猜到他口中所指之人還是十分有難度。有網民猜《愛回家》「硬膠樣」的「嫌疑人」分別是古佩玲（飾 素素）、滕麗名（飾 熊尚善）和莊思明（飾 名模張愛盈），也有網民猜測會不會是樊亦敏（飾 龍家三太白天娥）或是葉蒨文（飾 Candy）等。

古佩玲在《開心速遞》飾演神婆，有不少演出機會。

熊尚善（滕麗名飾）。（截圖）

莊思明。（截圖）

「三太」樊亦敏接受《香港01》訪問時，直言大劉所指的硬膠樣肯定不是她。她說：「咁肯定唔係講緊我啦，我笑起上嚟咁自然！哈哈哈！」記者問道，樊亦敏猜到誰是「硬膠樣」嗎？她反問：「佢有冇暗示？佢係最近睇呀嘛？咁我都唔知係邊個喎。我純天然嘅，冇整！」

《愛回家》「三太」樊亦敏。（截圖）

及後樊亦敏續說：「網民唔好估啦，我開估啦！佢會唔會係講緊三太？因為三太實在太靚啦！所以劉生會唔會以為我係整容？哈哈。我覺得佢好厲害，因為佢知道之後有啲集數係講我（三太）整容，哈哈。」