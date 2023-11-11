大劉女兒劉秀樺疑情迷亞洲超星團小鮮肉　公開為對方拉票好有愛

大劉劉鑾鴻與老婆甘比所生的大女，現年15歲的劉秀樺向來愛追韓星，除了喜歡韓國女天團BLACKPINK，也喜歡韓國女團ITZY、(G) I-dle等，會去欣賞她們的演唱會，以及跟她們合照留念，並會於社交網上跟大家分享。而終錫劉秀樺的大劉與甘比作為廿四孝爸爸媽媽，亦曾陪伴愛女一起追韓星。

甘比大女劉秀樺愛追韓星。(IG圖片)

昨晚劉秀樺於她的IG story post了無綫及內地星空衛視聯合製作的選秀節目《亞洲超星團》（Asia Super Young）其中一名參賽者，現年15歲的方玉亨（Atilla）的個人簡介照片，並留言叫大家到方玉亨的trainee profile專頁畀讚，未知是否轉了口味，除了愛韓星，也情迷小鮮肉新人？也有可能是她與方玉亨是好朋友，所以支援對方，公開為對方拉票吸like。

劉秀樺叫大家畀like方玉亨。(ig圖片)

其實方玉亨是本地名模名模歐陽妙芝的孻仔，現年只有15歲的他早前參加了《亞洲超星團》，今年7月趁暑假期間到了上海受訓。由於方玉亨未成年，他媽咪歐陽妙芝全程陪住他受訓。歐陽妙芝曾表示估不到仔仔這麼勇敢去參賽，母子倆都大開眼界，又指仔仔志在參與、學習和享受過程。她透露仔仔試過朝早09通告至凌晨3點，連踩18個鐘的集訓，是很好的磨練。暑假結束後，他已返港繼續學業。

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