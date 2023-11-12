獎門人｜游嘉欣挑機人妻「我要全部呀」　錢嘉樂：咁你要問湯盈盈

《獎門人台慶感謝祭》於今晚（12/11）播出，除了爭凳仔、口噏噏環節笑爆嘴之外，「傳紫菜」這個環節也十足過癮。話說「羅密歐與祝英台」隊和「吉吉之友」隊兩組玩完一輪遊戲後，曾志偉就要求周嘉洛和吳子冲搭配麥美恩、林秀怡兩位獎老玩多一次。



麥美恩就開心啦。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

周嘉洛，辛苦晒啦。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

周嘉洛，辛苦晒啦。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

吳子沖都好搏命。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

吳子沖都好搏命。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

周嘉洛成嘴都係。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

雖然說是玩多一次，但其實是麥美恩、林秀怡的「福利時間」，早已飢渴難耐的麥美恩和林秀怡將周嘉洛夾在中間輪流「傳紫菜」順便親密接觸，場面真的香艷。在最後幾秒，麥美恩更跳過了林秀怡和周嘉洛，直接將紫菜「傳」給了靚仔吳子冲。錢嘉樂問為什麼？麥美恩就直言：「集齊兩個有台慶禮物！」曾志偉見到整個嘴都是紫菜碎的周嘉洛，就關心起他。周嘉洛就說：「冇嘢，我過敏啫，唔關人哋事。」節目效果真的是滿分。

呢幕都好好笑。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

其後「獎老」錢嘉樂和阮兆祥也有「福利」，被安排了與陳茵媺和游嘉欣玩「傳紫菜」。正在監場的錢嘉樂老婆更直接掩起雙眼表示「冇眼睇」。當錢嘉樂傳給游嘉欣一捧時，錢嘉樂更故意啜實了紫菜不放。「獎門人」曾志偉也說：「你唔好啜住唔放。我唔知你點解啜住唔放畀人。」游嘉欣也投訴，說道：「係囉，你搞到我食咗一半。」錢嘉樂回答：「你要求㗎嘛，我畀晒你啦。」游嘉欣：「我要全部呀，唔係要一半。」錢嘉樂又回答：「你要全部呀？咁你要問湯盈盈啦。」

唔知錢嘉樂返到屋企使唔使「跪算盤」呢？（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

呢邊就慢慢玩。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

游嘉欣食咗一半。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

游嘉欣食咗一半。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

錢嘉樂：咁你要問湯盈盈。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

湯盈盈冇眼睇。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）