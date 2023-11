湯洛雯與圈中姊妹婚前派對　壽星女蔣家旻張嘉兒識做唔搶鋒頭

湯洛雯(靚湯)即將於聖誕前嫁馬國明,近日她積極籌備婚禮,早前就分享一堆圈外姊妹到韓國拍攝的靚相,當中包括她的親妹湯樂瑤(Cassandre),但當時就未見她幾位圈中姊妹的身影。而今午(13日),靚湯就貼出一堆與朱千雪、蔣家旻、岑杏賢、張嘉兒在酒店影的婚前派對相,靚湯穿上一襲紅色絲絨連身裙,而幾位靚姊妹就以白色系服裝為主,不搶去準新娘鋒頭。

早前靚湯分享與親妹及其他圈外姊妹到韓國影的靚相。(Instagram:roxannetong)

終於等到靚湯與圈中閨密的婚前派對相,蔣家旻、張嘉兒、岑杏賢、朱千雪都相當識做,讓著紅裙的靚湯Sharp爆!(Instagram:roxannetong)

靚湯寫下:「These girls have always been there for me.. ppl always told me how hard it was to get close friends after college.. i’m really grateful i got to know these kind and beautiful girls during my career path ❤️ Thank you for the lovely gift and i loveee it sooo much ❣️(這些女生一直都在我身邊,人們常說畢業後就很難找到知心密友,我真的很感恩在事業旅途認識了這幾位又善良又靚的姊妹,感謝你們可愛的禮物,我非常喜歡!)」

靚湯很感恩自己入行後識到這四位好姊妹。(Instagram:tracytschu)

隨後朱千雪、張嘉兒都有分享這輯相,原來當晚還是蔣家旻34歲、張嘉兒40歲的生日派對,千雪透露自己和岑杏賢是今次派對的搞手,Party非常成功。而張嘉兒就很開心見到靚湯找到自己的「The One」,表示自己雖然住得比以前遠,但只要靚湯需要,她永遠都會聆聽對方,保證四位姊妹永遠都疼錫靚湯。她又談及自己40歲的感受,表示:「原本今年沒打算怎麼慶祝,直至我步入一間放滿『40歲生日』氣球的酒店房,哈哈,我想我不能再隱瞞自己的年齡了,感謝姊妹們的感動驚喜,有你們在身邊,我可以克服40歲大關!」

當日亦是蔣家旻(右上)和張嘉兒的生日派對,但她們好識做,影相都畀靚湯企中間。(Instagram:roxannetong)

張嘉兒將於幾日後步入40歲。(Instagram:roxannetong)

