湯洛雯與圈中姊妹婚前派對　壽星女蔣家旻張嘉兒識做唔搶鋒頭

湯洛雯（靚湯）即將於聖誕前嫁馬國明，近日她積極籌備婚禮，早前就分享一堆圈外姊妹到韓國拍攝的靚相，當中包括她的親妹湯樂瑤（Cassandre），但當時就未見她幾位圈中姊妹的身影。而今午（13日），靚湯就貼出一堆與朱千雪、蔣家旻、岑杏賢、張嘉兒在酒店影的婚前派對相，靚湯穿上一襲紅色絲絨連身裙，而幾位靚姊妹就以白色系服裝為主，不搶去準新娘鋒頭。

早前靚湯分享與親妹及其他圈外姊妹到韓國影的靚相。（Instagram：roxannetong）

終於等到靚湯與圈中閨密的婚前派對相，蔣家旻、張嘉兒、岑杏賢、朱千雪都相當識做，讓著紅裙的靚湯Sharp爆！（Instagram：roxannetong）

靚湯寫下：「These girls have always been there for me.. ppl always told me how hard it was to get close friends after college.. i’m really grateful i got to know these kind and beautiful girls during my career path ❤️ Thank you for the lovely gift and i loveee it sooo much ❣️（這些女生一直都在我身邊，人們常說畢業後就很難找到知心密友，我真的很感恩在事業旅途認識了這幾位又善良又靚的姊妹，感謝你們可愛的禮物，我非常喜歡！）」

靚湯很感恩自己入行後識到這四位好姊妹。（Instagram：tracytschu）

隨後朱千雪、張嘉兒都有分享這輯相，原來當晚還是蔣家旻34歲、張嘉兒40歲的生日派對，千雪透露自己和岑杏賢是今次派對的搞手，Party非常成功。而張嘉兒就很開心見到靚湯找到自己的「The One」，表示自己雖然住得比以前遠，但只要靚湯需要，她永遠都會聆聽對方，保證四位姊妹永遠都疼錫靚湯。她又談及自己40歲的感受，表示：「原本今年沒打算怎麼慶祝，直至我步入一間放滿『40歲生日』氣球的酒店房，哈哈，我想我不能再隱瞞自己的年齡了，感謝姊妹們的感動驚喜，有你們在身邊，我可以克服40歲大關！」

當日亦是蔣家旻（右上）和張嘉兒的生日派對，但她們好識做，影相都畀靚湯企中間。（Instagram：roxannetong）

張嘉兒將於幾日後步入40歲。（Instagram：roxannetong）

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