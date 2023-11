林芊妤Coffee老公收財仔追數電話　驚揭外傭姐姐借錢未還慘受連累

藝人林芊妤(Coffee)2014年離開TVB後在網上教瑜伽,成為人氣極高的瑜伽KOL,其Y outube頻道坐擁過百萬粉絲,亦有不少人包括藝人請她做私人教練,平日亦有不少品牌因其健康媽媽形象邀請她做代言人及出席活動。但昨晚(13日)Coffee卻突然在其IG預告,未來大家可能會少了機會見到她了。

林芊妤昨晚(11月13日)在IG Story透露,已辭退了外傭姐姐,她解釋:「因為姐姐有財務問題,其實我哋之前已經幫咗好多次,到最後仲有財務打畀我老公,所以老公上星期最後決定同姐姐解約,即係代表而家我哋冇姐姐,即係代表我二十四小時一定唔夠用。以後想喺IG story見到我都難,而家專心做翟師奶,最開心嘅係彥彥,因為除咗返學時間之外就會見到我,仲要一定係我哋其中一個送佢返學接佢放學 #大家有姐姐介紹記得話我知」。

林芊妤Coffee說現在要專心做翟師奶(網上圖片)

家中沒有姐姐幫手做家務,幸好Coffee老公立刻主動幫手,所以她都有在IG Story 出Po多謝老公,說:「不過呢幾日老公都好乖好少出去,仲幫手做家務又洗碗,佢話知道我無咗姐姐會好忙,I'm so lucky having you in my life!(我好幸福有你在我的生命中)」、和「佢話清潔工作交俾佢,冇姐姐嘅好處,老公對呢個屋企投入程度高咗少少 #好容易滿足嘅女人」。