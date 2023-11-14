林芊妤Coffee老公收財仔追數電話　驚揭外傭姐姐借錢未還慘受連累

藝人林芊妤（Coffee）2014年離開TVB後在網上教瑜伽，成為人氣極高的瑜伽KOL，其Y outube頻道坐擁過百萬粉絲，亦有不少人包括藝人請她做私人教練，平日亦有不少品牌因其健康媽媽形象邀請她做代言人及出席活動。但昨晚（13日）Coffee卻突然在其IG預告，未來大家可能會少了機會見到她了。

林芊妤昨晚（11月13日）在IG Story透露，已辭退了外傭姐姐，她解釋：「因為姐姐有財務問題，其實我哋之前已經幫咗好多次，到最後仲有財務打畀我老公，所以老公上星期最後決定同姐姐解約，即係代表而家我哋冇姐姐，即係代表我二十四小時一定唔夠用。以後想喺IG story見到我都難，而家專心做翟師奶，最開心嘅係彥彥，因為除咗返學時間之外就會見到我，仲要一定係我哋其中一個送佢返學接佢放學 ＃大家有姐姐介紹記得話我知」。

林芊妤Coffee說現在要專心做翟師奶（網上圖片）

家中沒有姐姐幫手做家務，幸好Coffee老公立刻主動幫手，所以她都有在IG Story 出Po多謝老公，說：「不過呢幾日老公都好乖好少出去，仲幫手做家務又洗碗，佢話知道我無咗姐姐會好忙，I'm so lucky having you in my life！（我好幸福有你在我的生命中）」、和「佢話清潔工作交俾佢，冇姐姐嘅好處，老公對呢個屋企投入程度高咗少少 #好容易滿足嘅女人」。