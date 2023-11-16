亞洲超星團｜冼靖峰因一點被Rain點名大讚　丁子朗被對手影響落淚

冼靖峰（Archie）是其中一位代表香港，參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》的參賽者，在將於11月25日播出的首集中，冼靖峰唱完韓團跳唱組合的《節奏》後，「超星總製作人」韓國殿堂級偶像Rain點名大讚他說：「冼靖峰，你的聲音特別好聽！」，在這節目中擔任「超星導師」的C君＠農夫則說：「佢主力是唱歌擔當，可能走到一條出路出嚟。」

+ 2

雖然在首集己經得到讚賞，但冼靖峰依然未敢輕敵，他說壓力很大：「世界各地嚟嘅選手，其實好多都已經係出咗道嘅藝人。」所以他們都實力很強。雖然大家都是競爭者，但都會互相幫助，冼靖峰說：「有次我哋揀咗首普通話歌，隊中有兩位日本選手，我記得我係標記晒所有拼音畀佢哋，同佢哋一齊練，大家互相幫助之下，表演最終好順利完成！我好想去證明畀大家睇，只要肯努力，乜嘢都可以做到！」

+ 1

另外的香港代表的丁子朗、文佐匡及「雙Hugo」黃奕斌和黃星綽，亦分享了他們參與《亞洲超星團》的感受，和有甚麽得著。丁子朗說：「我覺得一定係認識咗六十幾個兄弟，舞台上我哋雖然係競爭對手，但喺台下佢哋會毫無保留地教我唱歌跳舞。」丁子朗更被這份無私互助在後台感動落淚，他說今次參與《亞洲超星團》是希望證明自己：「我只係希望觀眾見到丁子朗唔同咗！」

+ 8

今次《亞洲超星團》雲集多位星級導師，特別是有韓國的Rain擔任超星總製作人，丁子朗說：「對我哋嚟講好似粉絲偶像見面會咁，尤其係Rain老師，佢嘅舞台表現力非常強勁，好震撼！」黃奕斌就說：「Rain老師每次評語都非常之中Point，令到每位選手都有好大得着。」

另一位Hugo黃星綽說：「Rain經常會鼓勵選手，包括我，每次聽到佢嘅鼓勵之後，我就會更有Energy去做得更好。」文佐匡則指為了比賽捱麵包：「嗰時為咗keep fit，我上舞台前三日只係食咗2塊麵包！」