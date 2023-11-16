新聞女王｜佘詩曼寸何依婷反骨唔感恩？對方尷尬死撐：阿佘太入戲

無綫台慶重頭劇《新開女王》下周一便正式啟播，前日眾演員出席宣傳活動，三位女主角佘詩曼（阿佘）、李施嬅以及近年備受力捧的新進小花何依婷一同接受《東張西望》主持容羨媛訪問，不過氣氛就有點尷尬，言談間阿佘似有骨指何依婷唔識感恩兼反骨。



（左起）李施嬅、佘詩曼、何依婷宣傳重頭劇《新聞女王》。（電視截圖）

阿佘於劇中飾演總主播Man姐，形容自己角色好「哽」，又寸寸地、對自己和下屬要求極高；李施嬅則是不平則鳴、好有態度的採訪主任，主持問她們角色與真人反差大不大，兩位都說「極大！」、「超大！」阿佘此時Cue何依婷：「咁你呢？」她便跟著回答：「超級大！」豈料阿佘竟說：「唔係呀，我覺得你真人都係咁。」望完何依婷一眼便轉身向李施嬅，而李施嬅聽罷即發出「恥笑式」大笑聲，何依婷即尷尬表示：「Man姐太入戲喇！」到底何依婷個角色如何？她自己形容：「我真人容易因為小事就覺得好開心同幸福嘅人，同我角色好大反差，個角色根本都唔感恩，又反骨。」阿佘睥住何依婷，但她就立即搭阿佘膊頭對鏡頭說：「Man姐又嬲喇！太入戲喇！」試圖化解尷尬。

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而講到何依婷近日突然宣布婚訊，阿佘就跟爆原來拍劇當時對方正秘密籌備婚禮，呃晒全劇組，再問何依婷：「原來唔話畀我哋知，即係唔Friend啦！」何依婷即求饒：「嗰時未搞呀。」不過阿佘之後都笑返，表示對方有帶未婚夫俾自己過目，所以相信兩人關係OK，話何依婷反骨可能只係做效果啫。