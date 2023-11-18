愛回家｜周嘉洛金城安有新歡？　「不長人」進擊原來又有陰謀

無綫（TVB）處境喜劇《愛.回家之開心速遞》的金城安（周嘉洛 飾）自與Bonnie（林凱恩 飾）分手後，感情一直未有着落，早前出現過郭柏妍力搶周嘉洛做老公，可惜最後失敗了，之之後又出現過重量級「吳旺達女神BB」（程浩駿 飾），可是最後他（她）最後見異思遷愛上了大廈保安昌叔（陳勉良 飾）。



早前郭柏妍以「女土著」身份登場，企圖吹箭令周嘉洛成為她的未婚夫。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

愛回家｜周嘉洛嘅女神BB竟然係佢？ 超有份量連郭柏妍都自愧不如

重量級「吳旺達女神BB」（程浩駿 飾）（《愛·回家之開心速遞》截圖）

今日（18/11）播出一集講到，路小小（羅毓儀 飾）為報「狗仔社」結業，令她破產之仇，而向熊尚善（滕麗名 飾）報復。羅毓儀知道自己「唔夠班」與滕麗名鬥，所以就決定「搞唔到你就搞你個仔」，向周嘉洛埋手。

路小小（羅毓儀 飾）為報「狗仔社」結業，令她破產之仇，而向熊尚善（滕麗名 飾）報復。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

路小小（羅毓儀 飾）為報「狗仔社」結業，令她破產之仇，而向熊尚善（滕麗名 飾）報復。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

路小小（羅毓儀 飾）為報「狗仔社」結業，令她破產之仇，而向熊尚善（滕麗名 飾）報復。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

路小小（羅毓儀 飾）被熊尚善（滕麗名 飾）報復戲稱叫「不長人」。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

路小小（羅毓儀 飾）接受金城安（周嘉洛 飾）。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

首先羅毓儀分析周嘉洛的喜好，再設法接近他，到他工作的領事館做清潔阿姐，扮可憐搏同情，及後再一步一步融入熊家，又幫周嘉洛摺底褲又幫他打理家務，還在他生病時照顧他。不過周嘉洛就十分難服待，最後就連滕麗名都睇唔過眼，選擇與羅毓儀和解。故事的最後，滕麗名向羅毓儀道歉，更表示會買下「狗仔社」做老闆請羅毓儀打工。

路小小（羅毓儀 飾）接受金城安（周嘉洛 飾）。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

路小小（羅毓儀 飾）接受金城安（周嘉洛 飾）。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

路小小（羅毓儀 飾）接受金城安（周嘉洛 飾），但係最後都忍唔住。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

路小小（羅毓儀 飾）接受金城安（周嘉洛 飾），但係最後都忍唔住。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

最後就連滕麗名都睇唔過眼，選擇與羅毓儀和解。（《愛·回家之開心速遞》截圖）