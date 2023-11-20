Jeffrey推出年度壓軸新歌　加入自創四字詞邊錄音邊笑

Jeffrey今年最後一首作品搵嚟王菀之助陣。

魏浚笙（Jeffrey）又準備推出新歌，年度壓軸作品《我的世界地圖》除繼續有Wyman( 黃偉文）填詞之外，亦搵嚟王菀之（Ivana）作曲！Jeffrey說：「我跟Ivana前輩除了合作過《超神經械劫案下》外， 還合作了兩套未上映的電影，包括《飯戲攻心 2》。我私下除了請教她的演戲心得外，也會交流一下對音樂的想法，當她得知我正苦惱該做一首怎樣的新歌時，即義不容辭，一口答應為我作曲，更為我度身訂造了不一樣的輕快曲風，真的很感謝Ivana『加持』呢！」

Jeffrey今年真係好勤力，總共推出4首作品。

Jeffrey希望可以透過新人年的壓軸新歌為大家帶來正力量，只要大家目標清晰、意志堅定、迎難而上就能夠闖出屬於自己的世界，綻放燦爛人生。「新人年的四首歌都有Wyman前輩助力，來到最後一首歌，他完美道出了我選擇走獨立歌手之路的原因、沿途經歷過的風景，以及不斷調整的心態。獨立歌手無疑擁有很大自由度，同時亦要面對很多困境，最重要的是要聽從自己的內心，去走一條廣闊的路，大地任我行，條條大路通羅馬，不一定要默守成規，跟從前人規劃過的『順路』去走才是王道，所以由衷感謝Wyman前輩將我的心聲，透過優美勵志的歌詞表達出來。」

我手寫我心，Jeffrey透過Wyman的歌詞道盡做獨立歌手追夢的心聲，更在歌詞中加插了「煨Sir特色」的四字詞語，跟一眾「咖啡豆」及「膠粉」互動。他說：「今次在歌詞中加入了充滿個人特色的四字詞語，保證大家一聽到這個四字詞語便會想起我，我錄音時也邊唱邊會心微笑，希望大家屆時能夠猜猜看，猜中有獎，哈哈！」