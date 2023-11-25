Gin Lee李幸倪第二度入圍叱咤5強　眼濕濕拉票：前所未有嘅激動

一年一度的樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2023》 即將於明年1月1日舉行！講到今年入圍「我最喜愛的女歌手」5強，現階段入選的有李幸倪（Gin Lee），她昨天（24日）得知5強消息興奮在社交網上載影片分享感受，以及即興唱歌報答歌迷。她在影片一開始表示：「Hello大家好呀！我哋成功入到五強，好多謝我班Fans投票俾我，同事、同學同埋屋企人投票俾我。好多謝你哋投Gin Lee呢一票!」她繼續指自己不確定是否第一次入圍叱咤5強頒獎典禮，並表示：「我好似睇返資料，我係第二次，我今次嘅感受係前所未有嘅激動！」

今年入圍「我最喜愛的女歌手」5強，現階段入選的有李幸倪（Gin Lee）。（IG照片）

Gin Lee昨天（24日）得知5強消息興奮在社交網上載影片分享感受。（資料照片）

Gin Lee解釋激動原因

Gin Lee眼濕濕望向鏡頭解釋激動原因，她說：「無論係Fans定係屋企人，朋友嘅同事大家為咗我去，好齊心好團結咁幫我拉票，叫晒所有認識同唔認識嘅人幫我投票，太激動啦真係，真係好感動好多謝你哋去支持我。過去無論係我或者我啲Fans，都比較內斂同埋隨緣嘅一個心態。今次我睇到有好多認識我唔認識我嘅朋友，佢哋真係出晒力去幫我投票，去支持我啦！我真係好多謝你哋所以好感動。」她指已經感動到流淚，與此同時她承諾Fans會繼續做好自己的工作。她表示：「我會衝破心理關口去做好多唔同嘅嘗試，我相信大家都會睇到我嘅努力，大家都咁支持我，如果我今年推出嘅任何一首歌。曾經感動過你或者得到你嘅喜愛嘅話，嚟緊星期一開始最後一輪嘅投票，大家可以投下我一票多謝大家！」眾星好友張敬軒及衛蘭也有留言祝賀Gin Lee拎奬，並表示：「Gin! U’re no.1 to me， Take it home this year ! ！」

Gin Lee眼濕濕拉票。（資料照片）