Gin Lee李幸倪第二度入圍叱咤5強　眼濕濕拉票：前所未有嘅激動

一年一度的樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2023》 即將於明年1月1日舉行!講到今年入圍「我最喜愛的女歌手」5強,現階段入選的有李幸倪(Gin Lee),她昨天(24日)得知5強消息興奮在社交網上載影片分享感受,以及即興唱歌報答歌迷。她在影片一開始表示:「Hello大家好呀!我哋成功入到五強,好多謝我班Fans投票俾我,同事、同學同埋屋企人投票俾我。好多謝你哋投Gin Lee呢一票!」她繼續指自己不確定是否第一次入圍叱咤5強頒獎典禮,並表示:「我好似睇返資料,我係第二次,我今次嘅感受係前所未有嘅激動!」

今年入圍「我最喜愛的女歌手」5強,現階段入選的有李幸倪(Gin Lee)。(IG照片)

Gin Lee昨天(24日)得知5強消息興奮在社交網上載影片分享感受。(資料照片)

Gin Lee解釋激動原因

Gin Lee眼濕濕望向鏡頭解釋激動原因,她說:「無論係Fans定係屋企人,朋友嘅同事大家為咗我去,好齊心好團結咁幫我拉票,叫晒所有認識同唔認識嘅人幫我投票,太激動啦真係,真係好感動好多謝你哋去支持我。過去無論係我或者我啲Fans,都比較內斂同埋隨緣嘅一個心態。今次我睇到有好多認識我唔認識我嘅朋友,佢哋真係出晒力去幫我投票,去支持我啦!我真係好多謝你哋所以好感動。」她指已經感動到流淚,與此同時她承諾Fans會繼續做好自己的工作。她表示:「我會衝破心理關口去做好多唔同嘅嘗試,我相信大家都會睇到我嘅努力,大家都咁支持我,如果我今年推出嘅任何一首歌。曾經感動過你或者得到你嘅喜愛嘅話,嚟緊星期一開始最後一輪嘅投票,大家可以投下我一票多謝大家!」眾星好友張敬軒及衛蘭也有留言祝賀Gin Lee拎奬,並表示:「Gin! U’re no.1 to me, Take it home this year ! !」

Gin Lee眼濕濕拉票。(資料照片)