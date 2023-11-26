蔡嘉欣索爆姊妹團奢華靚相被男閨密搶鏡　家姐顏值身材不輸女明星

蔡嘉欣（Kayan）於7月透露已接受拍拖7年的圈外富貴男友Derek求婚，當時她在IG公布喜訊：「我們在一起的第7年，決定結婚了。我的未婚夫，就是那個我想共度餘生的人！」兩人定於下月3日假深灣遊艇會舉行婚禮，本月10日準新娘蔡嘉欣也在IG分享超豪華過大禮的照片，當中擺放在中間的金飾，龍鳳金鈪，金豬頸飾尤其搶眼。近日蔡嘉欣與一班閨密舉行告別單身派對，令姐妹團名單曝光，當中位位靚女。

蔡嘉欣將與富貴男友結婚。(ig圖片)

蔡嘉欣連日來於IG分享派對靚相，今日又post了她與姊妹團的最新美照，並留言寫道：「❤我的姊妹們，人生中有你們 超級棒 LOVE YOU ALL TO THE MAX #猛烈的我們 !」蔡嘉欣的姊妹團成員包括蔡嘉欣親生家姐Nicole、同樣即將成為人妻，本月初驚爆婚訊的何依婷、人妻陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、譚嘉儀（Vivi）、以及坐擁逾26.2萬粉絲的人氣YouTuber Manson。相中可見眾人均穿上粉紅色晚裝及禮服，蔡嘉欣特地Book了五星級酒店海景房，以及請來專業攝影團隊與姊妹影靚相。而在一眾美女當中，Manson更是份外搶鏡，蔡嘉欣家姐Nicole顏值和身材亦不輸一眾女藝人。

蔡嘉欣即將成為人妻。(ig圖片)

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