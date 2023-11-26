新聞女王｜馬國明自嘲係太監　最緊要佘詩曼受歡迎：根本未贏過！

無綫（TVB）劇集《新聞女王》成為近日網民討論熱話，不少網民都於討論區研究劇情。早前劇評（傳送門👉新聞女王劇評｜鄧萃雯代替馬國明更好 一個理由解釋到）中也提到，馬國明飾演的「佐治（George）」和鄧智堅飾演的「飛爺」略嫌少了幾分霸氣，壓場感輸給佘詩曼。今日（26/11）馬國明出席商場活動時，就回應了這個評論。



馬國明出席商場活動時，就回應了「《新聞女王》輸給佘詩曼」評論。（陳順禎 攝）

馬國明接受《香港01》訪問時說：「點止少少，直頭輸到盡啦！因為套戲係叫《新聞女王》，大家都睇到頭兩集，你叫到George都係輸到一敗塗地，而且佢根本未贏過！其實佢係負責輸嗰個，仲要唔係一球半球，而係6，7球咁輸，一隊波（球隊）場場贏6，7球咪有氣勢、霸氣囉，如果一隊波（球隊）場場輸6，7球，點會有霸氣？」

馬國明自嘲劇中角色係「太監」，負責服侍佘詩曼等一班新聞女王。（《新聞女王》截圖）

馬國明自嘲劇中角色係「太監」，負責服侍佘詩曼等一班新聞女王。（《新聞女王》截圖）

他坦言，其實《新聞女王》的成功要歸功監製鍾澍佳，因為他在幾集之內就建立了「新聞女王」的霸氣。他說：「新聞女王受歡迎，觀眾鍾意佢，咁就會好成功！不過我又要賣個關子，George真咪真係會輸到最尾，咁就要睇啦，係咪會臨尾贏返一兩球？」馬國明又賣關子道：「George同Man姐臨尾關係會點呢，我諗個ending有少少估唔到！（感情事？）有啲關係啦，其實大家都睇到嘅，有啲flashback都睇到，其實當初係Man姐睇起George，有一兩場flashback係穿咗，其實對於George嚟講Man姐係一個恩師，至於點解第一集一出場勢成水火呢，大家就要繼續追。」

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馬國明自嘲他和「飛爺」都是「太監」，負責服侍佘詩曼等一班新聞女王。（《新聞女王》截圖）

馬國明自嘲他和「飛爺」都是「太監」，負責服侍佘詩曼等一班新聞女王。（《新聞女王》截圖）

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馬國明：「當然最勁嗰個係阿佘，但係仲有施嬅、高海寧、依婷、劉艷（王敏奕飾），其實佢哋5個都係女王嚟。」（《新聞女王》截圖）

馬國明：「當然最勁嗰個係阿佘，但係仲有施嬅、高海寧、依婷、劉艷（王敏奕飾），其實佢哋5個都係女王嚟。」（《新聞女王》截圖）

馬國明也直言，他覺得自己並不是劇集主角。他說：「其實我同飛爺都只不過係太監，我哋都係襯起班女王，你要知道套戲唔止一個女王，當然最勁嗰個係阿佘，但係仲有施嬅、高海寧、依婷、劉艷（王敏奕飾），其實佢哋5個都係女王嚟。我哋兩個太監咪要服侍班女王囉。呢套係一套女人戲嚟，你諗吓喎，遲啲仲有龔姐（龔慈恩，飾SNK News董事長 方羅麗嫦）出場！嗰個係皇太后喎！其實我同飛爺作用就係襯起班女王，我唔介意你話係綠葉，嚴格嚟講男人喺呢套劇係有少少輔助性質。」