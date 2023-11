新聞女王｜王敏奕拍火場戲真心驚而嘩嘩大叫 高海寧奸到網民讚好

《新聞女王》昨晚(27日)共有三個高潮位,全部都由佘詩曼引發,她玩「假辭職」激嬲龔慈恩,結果真的無得留低在電視台。為免佘詩曼的文家軍及馬國明的佐治黨勢力過大,龔慈恩暗示鄧智堅提拔李施嬅上位。佘詩曼「假辭職」亦引何依婷及高海寧飾對「Prime time女主播」一位虎視眈眈。

佘詩曼真的要離開電視台。

網民讚高海寧奸得過癮

何依婷和高海寧兩個恨上位恨出面,除各自出招在後樓梯夾攻馬國明支持自己;在報道四級大火時又爭住搶鏡,高海寧不但以「假眼淚」先贏一仗,及後將相關新聞資料倒背如流,亦將何依婷技術性擊倒!高海寧的角色自大、高傲又不擇手段,但網民對其角色郤很受落,笑言「乞人憎得嚟幾過癮」、「高ling扮眼濕濕好鬼頂癮。」

何依婷和高海寧分別在後樓梯要馬國明支持自己。

佘詩曼令王敏奕吳業坤入火場

佘詩曼為能重返電視台,親自致電身處火警現場的王敏奕、要她為其取得火場內畫面,王敏奕二話不說衝入火場。雖然吳業坤經常口衰衰潑王敏奕冷水,但其實口硬心軟,昨晚吳業坤為救王敏奕冒濃煙衝入火場,邊咳邊找王敏奕一幕相當感人。今晚二人更在火場和外界失聯,令李施嬅十分擔心。

吳業坤口不對心

網民對於這位「口衰衰攝影師」相當受落,除指坤哥入型入格,又指他在《新聞女王》的演出與另一部台慶劇《香港人在北京》截然不同,讚坤哥演技有進步,睇好他有機會問鼎飛躍男獎。據知為了今晚(28日)一集,坤哥將獻出「人生第一場爆破戲」,畫面極具震撼性,坤哥更因而弄致滿身灰塵。

佘詩曼因王敏奕被人鬧

飾演熱血新丁的王敏奕昨晚贏盡關注,她的「超現實」熱血及傻勁亦感動無數網民,更令叫她入火海的佘詩曼被網民鬧爆:「王敏奕個look 幾cute」、「Man姐(佘詩曼)推隻綿羊去死」、「點解打份工要搵命搏?」、「真係stupid...死咗冇人會多謝佢嘅冒險...」、「Man姐利用劉艷(王敏奕)嘅熱血同使命感」、「無底線的事,不是(陳)曉華專利」。值得留意的是,敏奕雖然只出場了三集,但每次出現不是撞板就是身陷危機,問到敏奕如何看待這個Stupid角色,她笑言:「初初睇劇本有少少驚大家討厭佢成日闖禍,不過有人覺得佢激心,有人覺得佢可愛,咁先係有血有肉嘅人。」

王敏奕說不能成為佘詩曼負累

王敏奕笑指自覺某些地方似劉艷:「最近有報道提返我當年衝去學演戲,我都係會為理想不顧一切咁衝嘅人!另一個似嘅地方係我哋都好有同理心,劉艷Stupid唔係佢真係蠢,而係佢冇咁多機心,永遠做咗心裏面把尺覺得啱嘅嘢先,有社會經驗嘅人可能會覺得咁樣係蠢。呢個角色最難演嘅,就係點樣令大家覺得佢唔蠢。」敏奕又大讚私下的佘詩曼認真又會照顧別人:「佘詩曼喺我哋開工前驚我哋緊張,約晒我哋出去食飯,等大家認識咗先,好感動,完全感受到佢對呢套劇嘅認真,所以自己都要好努力,唔想成為負累。」

王敏奕非常投入。

王敏奕真心覺得火場戲危險

在官方拍攝花絮中,吳業坤與王敏奕為了拍攝火場內戲份可謂吃盡苦頭,除了要化成「黑面貓」,王敏奕更要在真火中來回奔走,總監製鍾澍佳受訪時指雖然現場用的是低溫火,但仍有一定熱度,難怪敏奕拍攝時不但熱到嘩嘩叫,更一度被真心嚇親露出真實「驚驚」反應,鍾澍佳說:「因為啲火都嚟得好突然,所以有幾吓敏奕係真係驚嘅,但佢話咁樣仲好,因為可以畀到真實反應觀眾。」鍾澍佳又謂拍攝現場做足安全、降溫及保暖等措施。而網民對於花了前後約七天拍攝的火災大場面,則留言表示認真及欣賞:「呢個外景真係拍得幾有誠意」。

本集金句

李施嬅:

「我鄭重提醒你,我最憎人姐我嘅,呢度好多個阿姐,但只得一個張家妍」

「專業啲做好節目,定山頭主義自己揀。That’s your choice, not mine!」

佘詩曼:

(對馬國明說):「我唔係你呀,好嘅嘢去到邊、做咩,都有佢嘅價值。」

「If your picture aren’t good enough, you are not close enough.」

「唔試過點知得唔得,一Say No,連得嘅機會都冇。」

譚俊彥飾:

「呢個世界有因果,你係咁將個波省埋幅牆度,最後會省番自己。」

龔慈恩:

「有得揀至係老闆。但兩個選擇我開始嫌少,有三個就好喇。」