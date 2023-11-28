陳茵媺罕爆同陳豪情史曾零交流　13年前強暴戲大騷本錢3個字形容

陳茵媺相隔多年，今年復出同視帝老公陳豪復出拍無綫（TVB）電視劇《羅密歐與祝英台》，期間陳茵媺因多年未拍戲兼難以熟習角色，自爆拍攝期間有晚食完宵夜後同陳豪講「I don't think I can do it.」陳豪亦被陳茵媺嚇怕，憶述起這件事時在鏡頭前爆喊。陳茵媺感謝老公幫手湊仔女分擔壓力。

陳豪陳茵媺一家五口。(陳茵媺ig)

陳茵媺早於《羅密歐與祝英台》開拍前一年已秘密練兵，學習跆拳道練習踢腿及增強柔軟度之餘，更落力操gym鍛鍊體能。

陳茵媺2010年拍電視劇《真相》，戲中她飾演的女星被印度裔青年強暴，陳茵媺戲中大騷本錢，曬美腿性感身材極嫵媚。重提這段巔峰時期的戲時，陳茵媺坦言當時沒太大信心，但被監製王心慰鼓勵後，決定「豁出去」，出街後迴響不俗。

陳茵媺當年拍《真相》好正。（TVB截圖）

美腿。（TVB截圖）

好誘人。（TVB截圖）

有強暴戲。（TVB截圖）

陳茵媺豁出去。（TVB截圖）

陳茵媺豁出去。（TVB截圖）

大騷本錢。（TVB截圖）

陳茵媺豁出去。（TVB截圖）

陳茵媺又罕有談與陳豪相戀經過。她早已聽聞陳豪拍戲時會刻意與同場女演員保持距離，故在片場與陳豪完全沒有交流，拍完就各自走，她說：「佢坐一個角落，我坐一個角落，一埋位先有流，拍完就走，所以我都好驚訝。」陳茵媺透露，之後收到記者致電狂讚陳豪，「連記者都打畀我話，你真係諗一諗個男仔啦，講咗9個字呀！猛咁Sell佢㗎，因為通常記者好清楚啲藝人性格，成日讚佢人又好，好Nice，又有禮貌。」

陳茵媺稱連記者都打嚟讚陳豪好仔。（TVB截圖）

而媒人原來是監製戚其義，當時拍完戲後戚其義常叫大家一齊食宵夜，陳茵媺才發現同陳豪喜好相似，「我哋留意到，嗌嘅嘢、飲嘅嘢一樣，開始留意到性格相似，就算坐角落都（呢點）好相似。」最後陳豪主動追求抱得美人歸。