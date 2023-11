藝人陳瀅一向喜歡在社交平台分享生活,但對上一次更新已經是半個月之前,這半個月原來她和閨密何雁詩去了日本旅行,更大曬浸溫泉性感照,令人大飽眼福...

陳瀅、何雁詩同造型師好友Derek ho一齊去日本旅行。(ig@missjni)

陳瀅與何雁詩早前趁聖誕長假期前,一起到日本旅行,何雁詩更掉下鄭俊弘和兒子自己去玩。何雁詩昨日(28日)在社交平台分享了多張旅行照,她以英文寫下:「First holiday without my family, but at least I was with my fam .」她說起今次假期是她首次沒有家人,但有閏密在身邊,除了陳瀅外,同行的還有她們的造型師好友Derek ho,三人在當地不停的品嚐美,亦拍了不少照片。

何雁詩掉低老公同個仔去玩。(ig@honganc)

除了吃和逛街外,她們更去了旅館浸溫泉,陳瀅在半露天風呂大曬玉背,更浸到雙頰都變紅。但可惜陳瀅只曬了背部,其他地方都刻意遮晒,反而何雁詩十分大方的穿一件頭泳衣曬背部曲線,這一回何雁詩嬴得十分掌聲。

陳瀅在半露天風呂大曬玉背。(ig@missjni)