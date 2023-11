張天賦重返文化中心演出　揀《Talking to the Moon》原因超催淚

張天賦重返busking舊地關騷,佢話無諗過會咁墟冚。(資料圖片)

張天賦(MC)日前在文化中心露天廣場舉行音樂會,由於免費入場,舞台核心與外圍有近8千人,場面墟冚。除了《世一》、《時候不早 》、《抽》等自己歌之外,MC亦揀選了當年busking時嘅飲歌,包括方大同嘅 《Love Song》以及Bruno Mars 《Talking to the Moon》,他在台上表示當初唱《Talking to the Moon》時由降4 Key到慢慢練到原Key唱,完騷後訪問時,他亦提到此曲對他意義重大。

兩年前接受訪問時,親解《Talking to the Moon》對自己嘅意義時一度淚崩。

其實MC 兩年前接受陳志雲YouTube頻道節目訪問時,亦曾提及《Talking to the Moon》並一度淚崩,原因係同亡父有關。 MC表示參加《造星》時,少咗時間陪爸爸嘅同時,但其實佢亦都唔敢面對爸爸,因為係爸爸唔肯接受治療,身體狀況極差。 「喺夜闌人靜時,真係會有個傻仔對住個月亮講嘢,覺得月亮嗰邊會聽到佢講嘢,我會講下近況,例如出咗新歌、或者今日同媽咪食飯。」

最後悔爸爸離開時,自己嘅事業未有起色。

MC認為他所做的一切,爸爸在天上都會見到,但他十分後悔爸爸卧病在床時「淨係同佢講我會為佢做咩 ,而唔係我做到俾佢睇,講係真係好無用。」MC表示曾考慮在《造星》決賽時唱《Talking to the Moon》,但最終他選擇了Jason Mraz嘅《Geek in Pink》以及華晨宇嘅《我管你》,而今次重返Busking舊地,大批歌迷睇住佢超水準演出《Talking to the Moon》,相信MC爸爸在天上都一定會感到欣慰。