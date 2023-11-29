張天賦重返文化中心演出　揀《Talking to the Moon》原因超催淚

張天賦重返busking舊地關騷，佢話無諗過會咁墟冚。（資料圖片）

張天賦（MC）日前在文化中心露天廣場舉行音樂會，由於免費入場，舞台核心與外圍有近8千人，場面墟冚。除了《世一》、《時候不早 》、《抽》等自己歌之外，MC亦揀選了當年busking時嘅飲歌，包括方大同嘅 《Love Song》以及Bruno Mars 《Talking to the Moon》，他在台上表示當初唱《Talking to the Moon》時由降4 Key到慢慢練到原Key唱，完騷後訪問時，他亦提到此曲對他意義重大。

兩年前接受訪問時，親解《Talking to the Moon》對自己嘅意義時一度淚崩。

其實MC 兩年前接受陳志雲YouTube頻道節目訪問時，亦曾提及《Talking to the Moon》並一度淚崩，原因係同亡父有關。 MC表示參加《造星》時，少咗時間陪爸爸嘅同時，但其實佢亦都唔敢面對爸爸，因為係爸爸唔肯接受治療，身體狀況極差。 「喺夜闌人靜時，真係會有個傻仔對住個月亮講嘢，覺得月亮嗰邊會聽到佢講嘢，我會講下近況，例如出咗新歌、或者今日同媽咪食飯。」

最後悔爸爸離開時，自己嘅事業未有起色。

MC認為他所做的一切，爸爸在天上都會見到，但他十分後悔爸爸卧病在床時「淨係同佢講我會為佢做咩 ，而唔係我做到俾佢睇，講係真係好無用。」MC表示曾考慮在《造星》決賽時唱《Talking to the Moon》，但最終他選擇了Jason Mraz嘅《Geek in Pink》以及華晨宇嘅《我管你》，而今次重返Busking舊地，大批歌迷睇住佢超水準演出《Talking to the Moon》，相信MC爸爸在天上都一定會感到欣慰。