何依婷電視城派300張餅卡竟被樂易玲詐型　當眾被訓話勁尷尬

現年29歲的2017年港姐亞軍何依婷(Regina)本月初宣布婚訊,她於社交網分享了在巴黎拍攝的婚照,留言表示:「巴黎,第一次來的時候,我還是個學生,在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡,謝謝你 讓我夢想成真,Say yes to my love, my best friend and my soulmate❤️」她又透露將在海外舉行簡單婚禮,不會大搞,而婚後亦不會減產。

何依婷本月初宣布婚訊。(ig圖片)

近日這位準新娘就返電視城四出向同事派餅卡,分享她即將成為人妻的喜悅,《TVB娛樂新聞台》當日就現場直擊了過程。何依婷首先派餅卞無綫高層樂易玲,樂易玲一見到她便邊笑邊埋怨着說︰「我預咗啦你唔請我,你唔請我食餅我就會嬲。」何依婷不禁面露尷尬神色,氹樂易玲說:「咁你而家唔好嬲啦。」隨後二人相擁,樂易玲再對鏡頭表示︰「恭喜佢!做人妻喇,唔好咁惡、好奸㗎。」何依婷即笑謂以後要做「善良角色」。

何依婷事後接受訪問時透露準備了300張餅卡派給周刈:「因為覺得開心事,所以買餅卡時都買多啲返嚟同同事Share呢個快樂,始終未必有咁多位請到咁多人。」

何依婷即將成為人妻。(ig圖片)

