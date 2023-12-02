最美港姐被偶遇生圖曝光真實樣貌　細節出賣年紀因一事慘遭批評

今屆港姐三甲月前已出爐，分別是冠軍莊子璇、亞軍王怡然以及季軍王敏慈，不過就有人批評冠軍不夠靚女，與歷屆一些超級美女師姊相差甚遠。現年53歲的大美人李嘉欣就是其中一位經典港姐冠軍，也是不少人心目中最美的港姐冠軍，擁有逆天顏值的她可說是靚足咁多年，是公認的凍齡女神。李嘉欣雖已闊別熒幕演出多年，但她不時都會更新社交網狀態，跟大家分享她的生活點滴，早前她就post了她與老公許晉享在上海慶祝結婚15周年的甜蜜合照。

有內地網民就在李嘉欣與老公和仔仔此行到上海旅遊期間偶遇她，並把合照放上社交網分享。該網民與李嘉欣並肩站在一起，相中可見原相機下的李嘉欣皮膚白皙，紅潤又有光澤，她面露微笑，臉頰上的蘋果肌相當飽滿，看來十分減齡，狀態絕佳驚艷一眾網民。不過有網民就留意到她的手背有很多青根，與年輕女生的手始於有分別，出賣了她的年紀。亦有網民吐槽李嘉欣的衣着品味，狠批：「她衣品真的不行」、「不是年紀問題，是搭配」、「顏值是用衣品換的」、「確實，完全靠臉吃飯」、「我感覺她是巨美，無可挑剔的一張美人臉，但是自己的穿搭衣品真的不行」。

李嘉欣是凍齡女神。(ig圖片)

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